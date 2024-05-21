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Жителей Москвы попросили быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 21.05.2024
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15:11 21.05.2024
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Жителей Москвы попросили быть внимательными на улице из-за непогоды
Жителей Москвы попросили быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 21.05.2024
Жителей Москвы попросили быть внимательными на улице из-за непогоды
Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательными на улицах во вторник после 12.00 из-за прогнозируемой непогоды - ожидаются дождь, ветер, гроза, сообщает... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:11
2024-05-21T15:11
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательными на улицах во вторник после 12.00 из-за прогнозируемой непогоды - ожидаются дождь, ветер, гроза, сообщает комплекс городского хозяйства столицы. "Сегодня с 12.00 и до конца дня в столице местами ожидаются ливневый дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода

Жителей Москвы попросили быть внимательными на улице из-за непогоды

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательными на улицах во вторник после 12.00 из-за прогнозируемой непогоды - ожидаются дождь, ветер, гроза, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.
"Сегодня с 12.00 и до конца дня в столице местами ожидаются ливневый дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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