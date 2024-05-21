https://ria.ru/20240521/moskva-1947439023.html

Жителей Москвы попросили быть внимательными на улице из-за непогоды

Жителей Москвы попросили быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 21.05.2024

Жителей Москвы попросили быть внимательными на улице из-за непогоды

Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательными на улицах во вторник после 12.00 из-за прогнозируемой непогоды - ожидаются дождь, ветер, гроза, сообщает... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:11

2024-05-21T15:11

2024-05-21T15:11

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москва

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательными на улицах во вторник после 12.00 из-за прогнозируемой непогоды - ожидаются дождь, ветер, гроза, сообщает комплекс городского хозяйства столицы. "Сегодня с 12.00 и до конца дня в столице местами ожидаются ливневый дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240521/blagoustroystvo-1947346105.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, непогода