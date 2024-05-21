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Мосбиржа: доллар по итогам торгов вторника подешевел до 90,09 рублей
Мосбиржа: доллар по итогам торгов вторника подешевел до 90,09 рублей - РИА Новости, 21.05.2024
Мосбиржа: доллар по итогам торгов вторника подешевел до 90,09 рублей
Рубль по итогам торгов вторника вырос к американской, китайской и европейской валютам: доллар на закрытии подешевел до 90,09 рубля, юань - до 12,41 рубля, евро... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:12
2024-05-21T19:12
2024-05-21T19:17
экономика
цены на нефть
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника вырос к американской, китайской и европейской валютам: доллар на закрытии подешевел до 90,09 рубля, юань - до 12,41 рубля, евро - до 97,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 66 копеек, до 90,09 рубля, юаня - на 9 копеек, до 12,41 рубля, евро - на 73 копейки, до 97,9 рубля.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Экономика, Цены на нефть, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Мосбиржа: доллар по итогам торгов вторника подешевел до 90,09 рублей
Мосбиржа: курс доллара — 90,09 ₽; евро — 97,9 ₽; юаня — 12,41 ₽
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника вырос к американской, китайской и европейской валютам: доллар на закрытии подешевел до 90,09 рубля, юань - до 12,41 рубля, евро - до 97,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 66 копеек, до 90,09 рубля, юаня - на 9 копеек, до 12,41 рубля, евро - на 73 копейки, до 97,9 рубля.