https://ria.ru/20240521/mosbirzha-1947514499.html

Мосбиржа: доллар по итогам торгов вторника подешевел до 90,09 рублей

Мосбиржа: доллар по итогам торгов вторника подешевел до 90,09 рублей - РИА Новости, 21.05.2024

Мосбиржа: доллар по итогам торгов вторника подешевел до 90,09 рублей

Рубль по итогам торгов вторника вырос к американской, китайской и европейской валютам: доллар на закрытии подешевел до 90,09 рубля, юань - до 12,41 рубля, евро... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:12

2024-05-21T19:12

2024-05-21T19:17

экономика

цены на нефть

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886868502_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_070ea96e3d6e61224dd89dc15d770141.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника вырос к американской, китайской и европейской валютам: доллар на закрытии подешевел до 90,09 рубля, юань - до 12,41 рубля, евро - до 97,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 66 копеек, до 90,09 рубля, юаня - на 9 копеек, до 12,41 рубля, евро - на 73 копейки, до 97,9 рубля.

https://ria.ru/20240307/kurs-1931627780.html

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экономика, цены на нефть, московская биржа