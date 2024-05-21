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"Золотая корона" приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию - РИА Новости, 21.05.2024
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13:00 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/moldaviya-1947391800.html
"Золотая корона" приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию
"Золотая корона" приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию - РИА Новости, 21.05.2024
"Золотая корона" приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию
Платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки, сообщили РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:00
2024-05-21T13:00
экономика
технологии
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евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки, сообщили журналистам в службе поддержки мобильного приложения "Золотая корона". "С 16 мая отправка денег онлайн, то есть с карты российского банка в Молдавию, временно закрыта, доступным остается только перевод наличных денег из России в Молдавию", - сообщили в службе поддержки. При этом представители платежной системой не смогли объяснить причины подобного решения. Переводы можно осуществлять только через банки, поддерживающие платежную систему. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. Уже к 1 мая большая часть пенсионеров стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей. Поскольку платежная система "Мир" на территории Молдавии не действует, то большинство гагаузских пенсионеров переводили средства родственникам или знакомым в России, а затем получали от них переводы с помощью системы "Золотая корона".
https://ria.ru/20240520/evrointegratsiya-1947276108.html
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экономика, технологии, россия, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, промсвязьбанк
Экономика, Технологии, Россия, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Промсвязьбанк
"Золотая корона" приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию

Платежная система "Золотая корона" временно прекратила переводы из РФ в Молдавию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТерминал платежной системы "Золотая корона"
Терминал платежной системы Золотая корона - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Терминал платежной системы "Золотая корона". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки, сообщили журналистам в службе поддержки мобильного приложения "Золотая корона".
"С 16 мая отправка денег онлайн, то есть с карты российского банка в Молдавию, временно закрыта, доступным остается только перевод наличных денег из России в Молдавию", - сообщили в службе поддержки.
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При этом представители платежной системой не смогли объяснить причины подобного решения. Переводы можно осуществлять только через банки, поддерживающие платежную систему.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. Уже к 1 мая большая часть пенсионеров стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей.
Поскольку платежная система "Мир" на территории Молдавии не действует, то большинство гагаузских пенсионеров переводили средства родственникам или знакомым в России, а затем получали от них переводы с помощью системы "Золотая корона".
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