https://ria.ru/20240521/moldaviya-1947391800.html

"Золотая корона" приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию

"Золотая корона" приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию - РИА Новости, 21.05.2024

"Золотая корона" приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию

Платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки, сообщили РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:00

2024-05-21T13:00

2024-05-21T13:00

экономика

технологии

россия

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

промсвязьбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147947/62/1479476223_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a7c262f9dbbc430e253ad6e38dbe8790.jpg

КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки, сообщили журналистам в службе поддержки мобильного приложения "Золотая корона". "С 16 мая отправка денег онлайн, то есть с карты российского банка в Молдавию, временно закрыта, доступным остается только перевод наличных денег из России в Молдавию", - сообщили в службе поддержки. При этом представители платежной системой не смогли объяснить причины подобного решения. Переводы можно осуществлять только через банки, поддерживающие платежную систему. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. Уже к 1 мая большая часть пенсионеров стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей. Поскольку платежная система "Мир" на территории Молдавии не действует, то большинство гагаузских пенсионеров переводили средства родственникам или знакомым в России, а затем получали от них переводы с помощью системы "Золотая корона".

https://ria.ru/20240520/evrointegratsiya-1947276108.html

https://ria.ru/20240521/es-1947330955.html

россия

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, промсвязьбанк