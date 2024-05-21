https://ria.ru/20240521/mo-1947319943.html
Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе
Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 21.05.2024
Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе
Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг" взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:15
2024-05-21T05:15
2024-05-21T07:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408875_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_bb79dadd1c68531b93e4b368055624db.jpg
ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг" взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки в Донбассе, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении, в районе населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики снайперская группа с подразделениями прикрытия Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг", в ходе выполнения боевой задачи по уничтожению живой силы и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника обнаружила опорный пункт ВСУ", — рассказали в ведомстве.Командир группы решил днем закрепиться на позициях, а с наступлением темноты штурмом взять опорный пункт противника.В ходе доразведки позиций ВСУ десантники вскрыли систему обороны, основные огневые средства противника и в течение дня уничтожали личный состав ВСУ из стрелкового и снайперского оружия. С наступлением темноты они пошли на штурм.Подавив огневые точки десантники, зашли на опорный пункт ВСУ, часть украинских боевиков сбежала, часть сдалась в плен, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20240521/minoborony-1947319254.html
https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917832767.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408875_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_a598e99cb75bbdb8837cbf58576164c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе
Уссурийские бойцы ВДВ взяли штурмом опорник ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки
ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг" взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки в Донбассе, сообщили в Минобороны.
"На Донецком направлении, в районе населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики снайперская группа с подразделениями прикрытия Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг", в ходе выполнения боевой задачи по уничтожению живой силы и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника обнаружила опорный пункт ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Командир группы решил днем закрепиться на позициях, а с наступлением темноты штурмом взять опорный пункт противника.
В ходе доразведки позиций ВСУ десантники вскрыли систему обороны, основные огневые средства противника и в течение дня уничтожали личный состав ВСУ из стрелкового и снайперского оружия. С наступлением темноты они пошли на штурм.
Подавив огневые точки десантники, зашли на опорный пункт ВСУ, часть украинских боевиков сбежала, часть сдалась в плен, отметили в Минобороны.