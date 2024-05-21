https://ria.ru/20240521/mo-1947319943.html

Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе

Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 21.05.2024

Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе

Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг" взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T05:15

2024-05-21T05:15

2024-05-21T07:33

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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг" взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки в Донбассе, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении, в районе населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики снайперская группа с подразделениями прикрытия Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг", в ходе выполнения боевой задачи по уничтожению живой силы и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника обнаружила опорный пункт ВСУ", — рассказали в ведомстве.Командир группы решил днем закрепиться на позициях, а с наступлением темноты штурмом взять опорный пункт противника.В ходе доразведки позиций ВСУ десантники вскрыли систему обороны, основные огневые средства противника и в течение дня уничтожали личный состав ВСУ из стрелкового и снайперского оружия. С наступлением темноты они пошли на штурм.Подавив огневые точки десантники, зашли на опорный пункт ВСУ, часть украинских боевиков сбежала, часть сдалась в плен, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20240521/minoborony-1947319254.html

https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917832767.html

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в мире, россия, донбасс, вооруженные силы украины