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Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 21.05.2024
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05:15 21.05.2024 (обновлено: 07:33 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/mo-1947319943.html
Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе
Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 21.05.2024
Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе
Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг" взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:15
2024-05-21T07:33
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг" взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки в Донбассе, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении, в районе населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики снайперская группа с подразделениями прикрытия Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг", в ходе выполнения боевой задачи по уничтожению живой силы и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника обнаружила опорный пункт ВСУ", — рассказали в ведомстве.Командир группы решил днем закрепиться на позициях, а с наступлением темноты штурмом взять опорный пункт противника.В ходе доразведки позиций ВСУ десантники вскрыли систему обороны, основные огневые средства противника и в течение дня уничтожали личный состав ВСУ из стрелкового и снайперского оружия. С наступлением темноты они пошли на штурм.Подавив огневые точки десантники, зашли на опорный пункт ВСУ, часть украинских боевиков сбежала, часть сдалась в плен, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20240521/minoborony-1947319254.html
https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917832767.html
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в мире, россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе

Уссурийские бойцы ВДВ взяли штурмом опорник ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг" взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки в Донбассе, сообщили в Минобороны.
"На Донецком направлении, в районе населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики снайперская группа с подразделениями прикрытия Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск "Юг", в ходе выполнения боевой задачи по уничтожению живой силы и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника обнаружила опорный пункт ВСУ", — рассказали в ведомстве.
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Командир группы решил днем закрепиться на позициях, а с наступлением темноты штурмом взять опорный пункт противника.
В ходе доразведки позиций ВСУ десантники вскрыли систему обороны, основные огневые средства противника и в течение дня уничтожали личный состав ВСУ из стрелкового и снайперского оружия. С наступлением темноты они пошли на штурм.
Подавив огневые точки десантники, зашли на опорный пункт ВСУ, часть украинских боевиков сбежала, часть сдалась в плен, отметили в Минобороны.
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