https://ria.ru/20240521/mishustin-1947406280.html

Мишустин рассказал о барьерах для перехода компаний на российский софт

Мишустин рассказал о барьерах для перехода компаний на российский софт - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин рассказал о барьерах для перехода компаний на российский софт

Для перехода компаний на отечественный софт остается ряд барьеров, прежде всего это финансовые возможности организаций, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:53

2024-05-21T13:53

2024-05-21T13:53

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Для перехода компаний на отечественный софт остается ряд барьеров, прежде всего это финансовые возможности организаций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что многие предприятия серьезно заинтересованы в рамках цифровой трансформации использовать передовые отечественные разработки, готовы переходить на российские технологии интернета-вещей и промышленных роботов. "Тем не менее, для этого конечно остается ряд барьеров. Прежде всего это финансовые возможности у всех компаний разные. А переход может быть весьма дорогостоящим, особенно если речь идет о так называемом тяжёлом программном обеспечении", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947403314.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин