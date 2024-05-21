https://ria.ru/20240521/mishustin-1947406280.html
Мишустин рассказал о барьерах для перехода компаний на российский софт
Мишустин рассказал о барьерах для перехода компаний на российский софт - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин рассказал о барьерах для перехода компаний на российский софт
Для перехода компаний на отечественный софт остается ряд барьеров, прежде всего это финансовые возможности организаций, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:53
2024-05-21T13:53
2024-05-21T13:53
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Для перехода компаний на отечественный софт остается ряд барьеров, прежде всего это финансовые возможности организаций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что многие предприятия серьезно заинтересованы в рамках цифровой трансформации использовать передовые отечественные разработки, готовы переходить на российские технологии интернета-вещей и промышленных роботов. "Тем не менее, для этого конечно остается ряд барьеров. Прежде всего это финансовые возможности у всех компаний разные. А переход может быть весьма дорогостоящим, особенно если речь идет о так называемом тяжёлом программном обеспечении", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947403314.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о барьерах для перехода компаний на российский софт
Мишустин: барьером для перехода компаний на отечественное ПО являются финансы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Для перехода компаний на отечественный софт остается ряд барьеров, прежде всего это финансовые возможности организаций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что многие предприятия серьезно заинтересованы в рамках цифровой трансформации использовать передовые отечественные разработки, готовы переходить на российские технологии интернета-вещей и промышленных роботов.
"Тем не менее, для этого конечно остается ряд барьеров. Прежде всего это финансовые возможности у всех компаний разные. А переход может быть весьма дорогостоящим, особенно если речь идет о так называемом тяжёлом программном обеспечении", - сказал Мишустин.