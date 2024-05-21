https://ria.ru/20240521/mishustin-1947404781.html

Мишустин оценил инвестиции компаний РФ в цифровые технологии

Мишустин оценил инвестиции компаний РФ в цифровые технологии - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин оценил инвестиции компаний РФ в цифровые технологии

Инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за последние четыре года превысили 4 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:48

2024-05-21T13:48

2024-05-21T13:51

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за последние четыре года превысили 4 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России". "Инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за четыре последних года выросли более чем на 80% и достигли свыше 4 триллионов рублей", - сказал Мишустин. По его словам, за это время объем средств, направленных на развитие ИТ-инфраструктуры, увеличился на треть – до 1,5 триллионов рублей, а на внедрение программных продуктов – в 2,5 раза.

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин