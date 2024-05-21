https://ria.ru/20240521/mishustin-1947404781.html
Мишустин оценил инвестиции компаний РФ в цифровые технологии
Мишустин оценил инвестиции компаний РФ в цифровые технологии - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин оценил инвестиции компаний РФ в цифровые технологии
Инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за последние четыре года превысили 4 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:48
2024-05-21T13:48
2024-05-21T13:51
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за последние четыре года превысили 4 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России". "Инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за четыре последних года выросли более чем на 80% и достигли свыше 4 триллионов рублей", - сказал Мишустин. По его словам, за это время объем средств, направленных на развитие ИТ-инфраструктуры, увеличился на треть – до 1,5 триллионов рублей, а на внедрение программных продуктов – в 2,5 раза.
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947403314.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил инвестиции компаний РФ в цифровые технологии
Мишустин: инвестиции компаний РФ в цифровые решения за 4 года превысили ₽4 трлн
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за последние четыре года превысили 4 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
"Инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за четыре последних года выросли более чем на 80% и достигли свыше 4 триллионов рублей", - сказал Мишустин.
По его словам, за это время объем средств, направленных на развитие ИТ-инфраструктуры, увеличился на треть – до 1,5 триллионов рублей, а на внедрение программных продуктов – в 2,5 раза.