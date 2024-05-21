https://ria.ru/20240521/mishustin-1947404014.html

Мишустин оценил объем задач по цифровой трансформации России

Мишустин оценил объем задач по цифровой трансформации России - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин оценил объем задач по цифровой трансформации России

Задачи по цифровой трансформации России масштабные и требуют скоординированных действий бизнеса и государства, база для этого есть, заявил премьер-министр... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:46

2024-05-21T13:46

2024-05-21T13:52

экономика

россия

нижний новгород

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Задачи по цифровой трансформации России масштабные и требуют скоординированных действий бизнеса и государства, база для этого есть, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. "Задачи – очень масштабные. И, конечно, они требуют скоординированных действий предпринимателей и государства. Необходимая база для их выполнения есть", - сказал Мишустин. Он добавил, что бизнес отлично понимает важность применения инноваций в своей деятельности и осуществляет соответствующие инвестиции. -0-

https://ria.ru/20230920/mishustin-1897481370.html

россия

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экономика, россия, нижний новгород, михаил мишустин