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Мишустин оценил объем задач по цифровой трансформации России - РИА Новости, 21.05.2024
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13:46 21.05.2024 (обновлено: 13:52 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947404014.html
Мишустин оценил объем задач по цифровой трансформации России
Мишустин оценил объем задач по цифровой трансформации России - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин оценил объем задач по цифровой трансформации России
Задачи по цифровой трансформации России масштабные и требуют скоординированных действий бизнеса и государства, база для этого есть, заявил премьер-министр... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:46
2024-05-21T13:52
экономика
россия
нижний новгород
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Задачи по цифровой трансформации России масштабные и требуют скоординированных действий бизнеса и государства, база для этого есть, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. "Задачи – очень масштабные. И, конечно, они требуют скоординированных действий предпринимателей и государства. Необходимая база для их выполнения есть", - сказал Мишустин. Он добавил, что бизнес отлично понимает важность применения инноваций в своей деятельности и осуществляет соответствующие инвестиции. -0-
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россия
нижний новгород
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экономика, россия, нижний новгород, михаил мишустин
Экономика, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин
Мишустин оценил объем задач по цифровой трансформации России

Мишустин: задачи по цифровой трансформации России масштабные, но база есть

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Задачи по цифровой трансформации России масштабные и требуют скоординированных действий бизнеса и государства, база для этого есть, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
"Задачи – очень масштабные. И, конечно, они требуют скоординированных действий предпринимателей и государства. Необходимая база для их выполнения есть", - сказал Мишустин.
Он добавил, что бизнес отлично понимает важность применения инноваций в своей деятельности и осуществляет соответствующие инвестиции. -0-
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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ЭкономикаРоссияНижний НовгородМихаил Мишустин
 
 
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