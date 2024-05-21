https://ria.ru/20240521/mishustin-1947403314.html

Мишустин рассказал, как добиться цифровой трансформации госуправления

Мишустин рассказал, как добиться цифровой трансформации госуправления - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин рассказал, как добиться цифровой трансформации госуправления

Добиться цифровой трансформации госуправления, экономики можно за счет широкого применения больших данных, ИИ и интернета вещей, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:45

2024-05-21T13:45

2024-05-21T13:50

экономика

технологии

россия

нижний новгород

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Добиться цифровой трансформации госуправления, экономики можно за счет широкого применения больших данных, ИИ и интернета вещей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Во вторник глава кабмина принимает участие в пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Мишустин напомнил, что два года назад на ЦИПРе было принято решение создать индустриальные центры компетенций в IT-сфере и поддержать переход промышленности на отечественный софт. Он также предложил посмотреть, как реализуются инициативы, и на чем нужно сконцентрироваться для дальнейшего ускоренного внедрения российских программ. "Глава государства утвердил новые национальные цели развития. Одна из них определена как цифровая трансформация государственного управления, экономики и социальной сферы. Добиться этого можно за счет широкого применения больших данных, искусственного интеллекта и интернета вещей", - сказал Мишустин. -0-

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947402958.html

россия

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экономика, технологии, россия, нижний новгород, михаил мишустин