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Мишустин рассказал, как добиться цифровой трансформации госуправления - РИА Новости, 21.05.2024
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13:45 21.05.2024 (обновлено: 13:50 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947403314.html
Мишустин рассказал, как добиться цифровой трансформации госуправления
Мишустин рассказал, как добиться цифровой трансформации госуправления - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин рассказал, как добиться цифровой трансформации госуправления
Добиться цифровой трансформации госуправления, экономики можно за счет широкого применения больших данных, ИИ и интернета вещей, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:45
2024-05-21T13:50
экономика
технологии
россия
нижний новгород
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Добиться цифровой трансформации госуправления, экономики можно за счет широкого применения больших данных, ИИ и интернета вещей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Во вторник глава кабмина принимает участие в пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Мишустин напомнил, что два года назад на ЦИПРе было принято решение создать индустриальные центры компетенций в IT-сфере и поддержать переход промышленности на отечественный софт. Он также предложил посмотреть, как реализуются инициативы, и на чем нужно сконцентрироваться для дальнейшего ускоренного внедрения российских программ. "Глава государства утвердил новые национальные цели развития. Одна из них определена как цифровая трансформация государственного управления, экономики и социальной сферы. Добиться этого можно за счет широкого применения больших данных, искусственного интеллекта и интернета вещей", - сказал Мишустин. -0-
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экономика, технологии, россия, нижний новгород, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, как добиться цифровой трансформации госуправления

Мишустин: цифровой трансформации госуправления можно добиться за счет ИИ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Добиться цифровой трансформации госуправления, экономики можно за счет широкого применения больших данных, ИИ и интернета вещей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Во вторник глава кабмина принимает участие в пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
Мишустин напомнил, что два года назад на ЦИПРе было принято решение создать индустриальные центры компетенций в IT-сфере и поддержать переход промышленности на отечественный софт. Он также предложил посмотреть, как реализуются инициативы, и на чем нужно сконцентрироваться для дальнейшего ускоренного внедрения российских программ.
"Глава государства утвердил новые национальные цели развития. Одна из них определена как цифровая трансформация государственного управления, экономики и социальной сферы. Добиться этого можно за счет широкого применения больших данных, искусственного интеллекта и интернета вещей", - сказал Мишустин. -0-
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Мишустин отметил рост вложений в IT в некоторых сферах экономики
Вчера, 13:43
 
ЭкономикаТехнологииРоссияНижний НовгородМихаил Мишустин
 
 
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