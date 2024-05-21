https://ria.ru/20240521/mishustin-1947402958.html

Мишустин отметил рост вложений в IT в некоторых сферах экономики

Мишустин отметил рост вложений в IT в некоторых сферах экономики - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин отметил рост вложений в IT в некоторых сферах экономики

Вложения в IT в энергетике, добыче полезных ископаемых, строительстве, транспорте растут быстрее, чем по экономике в целом, сообщил премьер-министр России... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:43

2024-05-21T13:43

2024-05-21T13:46

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Вложения в IT в энергетике, добыче полезных ископаемых, строительстве, транспорте растут быстрее, чем по экономике в целом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая во вторник на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России", Мишустин отметил, что российский бизнес осознает важность применения инноваций в своей деятельности. "Особенно это касается энергетики и добычи полезных ископаемых, сферы строительства, транспорта, производства. Все их вложения в IT-решения растут значительно быстрее, чем, кстати, по экономике в целом", - сказал Мишустин. Он добавил, что хорошие результаты по цифровизации и в обрабатывающей промышленности. "Самыми востребованными сегодня являются программы по управлению бизнес-процессами и производством... На втором месте – системы цифрового проектирования и моделирования", - сказал премьер.

https://ria.ru/20240405/rost-1937994666.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин