Рейтинг@Mail.ru
Мишустин: компании должны участвовать в обучении по IT-направлениям в вузах - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947388172.html
Мишустин: компании должны участвовать в обучении по IT-направлениям в вузах
Мишустин: компании должны участвовать в обучении по IT-направлениям в вузах - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин: компании должны участвовать в обучении по IT-направлениям в вузах
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что компании нужно активнее привлекать к обучению по IT-направлениям в вузах, это должно стать условием для... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:50
2024-05-21T12:50
экономика
россия
нижний новгород
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945127817_0:304:2048:1456_1920x0_80_0_0_73058df9dbf1d35eefa037aa6bddb37a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что компании нужно активнее привлекать к обучению по IT-направлениям в вузах, это должно стать условием для предоставления льгот. "Надо уже в ближайшее время нарастить и выпуск инженеров по автоматизации и роботизации производства. Активнее привлекать компании к участию в обучении по ИТ-направлениям в вузах. Это должно стать обязательным условием для предоставления им соответствующих льгот", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. -0-
https://ria.ru/20231204/it-1913578610.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945127817_0:38:2048:1574_1920x0_80_0_0_1f1d7a05af8d54b1ad45122377681a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, нижний новгород, михаил мишустин
Экономика, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин
Мишустин: компании должны участвовать в обучении по IT-направлениям в вузах

Мишустин: компании должны получать льготы за участие в обучении IT-специалистов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что компании нужно активнее привлекать к обучению по IT-направлениям в вузах, это должно стать условием для предоставления льгот.
"Надо уже в ближайшее время нарастить и выпуск инженеров по автоматизации и роботизации производства. Активнее привлекать компании к участию в обучении по ИТ-направлениям в вузах. Это должно стать обязательным условием для предоставления им соответствующих льгот", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. -0-
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Чернышенко рассказал о разработке отечественных IT-решений в 2023 году
4 декабря 2023, 11:29
 
ЭкономикаРоссияНижний НовгородМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала