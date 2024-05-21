https://ria.ru/20240521/mishustin-1947388172.html
Мишустин: компании должны участвовать в обучении по IT-направлениям в вузах
Мишустин: компании должны участвовать в обучении по IT-направлениям в вузах - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин: компании должны участвовать в обучении по IT-направлениям в вузах
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что компании нужно активнее привлекать к обучению по IT-направлениям в вузах, это должно стать условием для... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:50
2024-05-21T12:50
2024-05-21T12:50
экономика
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нижний новгород
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что компании нужно активнее привлекать к обучению по IT-направлениям в вузах, это должно стать условием для предоставления льгот. "Надо уже в ближайшее время нарастить и выпуск инженеров по автоматизации и роботизации производства. Активнее привлекать компании к участию в обучении по ИТ-направлениям в вузах. Это должно стать обязательным условием для предоставления им соответствующих льгот", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. -0-
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экономика, россия, нижний новгород, михаил мишустин
Экономика, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин
Мишустин: компании должны участвовать в обучении по IT-направлениям в вузах
Мишустин: компании должны получать льготы за участие в обучении IT-специалистов