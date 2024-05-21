https://ria.ru/20240521/mishustin-1947382314.html

Мишустин рассказал о росте продаж российского ПО за четыре года

Мишустин рассказал о росте продаж российского ПО за четыре года - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин рассказал о росте продаж российского ПО за четыре года

Продажи российского программного обеспечения за четыре года увеличились более чем вдвое, готовых пакетных решений – в пять раз, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:26

2024-05-21T12:26

2024-05-21T12:28

экономика

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Продажи российского программного обеспечения за четыре года увеличились более чем вдвое, готовых пакетных решений – в пять раз, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России", он отметил, что гарантировать бесперебойную работу предприятий и защитить инфраструктуру способно использование только собственных продуктов. "Правительство по поручению главы государства оказывает всестороннюю помощь ИТ-сектору. Что включает льготную ставку по налогу на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов, отдельные преференции для сотрудников и многое другое. Все это дало положительные изменения. За четыре года продажи российского ПО увеличились более чем вдвое, а готовых пакетных решений – в пять раз", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230920/innovatsii-1897606938.html

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экономика, россия, михаил мишустин