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Мишустин рассказал о росте продаж российского ПО за четыре года - РИА Новости, 21.05.2024
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12:26 21.05.2024 (обновлено: 12:28 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947382314.html
Мишустин рассказал о росте продаж российского ПО за четыре года
Мишустин рассказал о росте продаж российского ПО за четыре года - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин рассказал о росте продаж российского ПО за четыре года
Продажи российского программного обеспечения за четыре года увеличились более чем вдвое, готовых пакетных решений – в пять раз, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:26
2024-05-21T12:28
экономика
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Продажи российского программного обеспечения за четыре года увеличились более чем вдвое, готовых пакетных решений – в пять раз, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России", он отметил, что гарантировать бесперебойную работу предприятий и защитить инфраструктуру способно использование только собственных продуктов. "Правительство по поручению главы государства оказывает всестороннюю помощь ИТ-сектору. Что включает льготную ставку по налогу на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов, отдельные преференции для сотрудников и многое другое. Все это дало положительные изменения. За четыре года продажи российского ПО увеличились более чем вдвое, а готовых пакетных решений – в пять раз", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о росте продаж российского ПО за четыре года

Мишустин: продажи российского ПО за 4 года выросли более чем вдвое

© iStock.com / Kobus LouwПрограммист за компьютером
Программист за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / Kobus Louw
Программист за компьютером . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Продажи российского программного обеспечения за четыре года увеличились более чем вдвое, готовых пакетных решений – в пять раз, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России", он отметил, что гарантировать бесперебойную работу предприятий и защитить инфраструктуру способно использование только собственных продуктов.
"Правительство по поручению главы государства оказывает всестороннюю помощь ИТ-сектору. Что включает льготную ставку по налогу на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов, отдельные преференции для сотрудников и многое другое. Все это дало положительные изменения. За четыре года продажи российского ПО увеличились более чем вдвое, а готовых пакетных решений – в пять раз", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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