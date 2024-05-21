https://ria.ru/20240521/mishustin-1947371840.html

В России создали центры компетенции для замены иностранного ПО

В России создали центры компетенции для замены иностранного ПО - РИА Новости, 21.05.2024

В России создали центры компетенции для замены иностранного ПО

До 38 центров компетенции создано в РФ для замены иностранного ПО, рассказал участникам ЦИПР из Ирана премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:52

2024-05-21T11:52

2024-05-21T11:52

экономика

технологии

россия

иран

михаил мишустин

oracle corporation

microsoft corporation

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923410057_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9d280bad74dbd31e47f5dcc51f6ec0df.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. До 38 центров компетенции создано в РФ для замены иностранного ПО, рассказал участникам ЦИПР из Ирана премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вижу, на ваших стендах вы активно используете определенные программные продукты, (Мы в РФ – ред.) как раз представляем свои оригинальные решения.., знания которых вам могут быть полезны", - обратил внимание Мишустин на решения на базе Oracle и Microsoft. "У нас 38 центров компетенции создано для замены (зарубежного ПО – ред.). Будем рады, если что-то найдете интересное", - поделился Мишустин. На стенде иранских частных компаний представлены решения для финтеха, продукты на базе Oracle, телеком-услуги, ПО и решения в сфере ИИ для строительства и нефтегазовой отрасли. Всего в ЦИПР приняли участие восемь иранских компаний.

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947364816.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944524718.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, иран, михаил мишустин, oracle corporation, microsoft corporation