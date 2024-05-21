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В России создали центры компетенции для замены иностранного ПО - РИА Новости, 21.05.2024
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11:52 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947371840.html
В России создали центры компетенции для замены иностранного ПО
В России создали центры компетенции для замены иностранного ПО - РИА Новости, 21.05.2024
В России создали центры компетенции для замены иностранного ПО
До 38 центров компетенции создано в РФ для замены иностранного ПО, рассказал участникам ЦИПР из Ирана премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:52
2024-05-21T11:52
экономика
технологии
россия
иран
михаил мишустин
oracle corporation
microsoft corporation
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. До 38 центров компетенции создано в РФ для замены иностранного ПО, рассказал участникам ЦИПР из Ирана премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вижу, на ваших стендах вы активно используете определенные программные продукты, (Мы в РФ – ред.) как раз представляем свои оригинальные решения.., знания которых вам могут быть полезны", - обратил внимание Мишустин на решения на базе Oracle и Microsoft. "У нас 38 центров компетенции создано для замены (зарубежного ПО – ред.). Будем рады, если что-то найдете интересное", - поделился Мишустин. На стенде иранских частных компаний представлены решения для финтеха, продукты на базе Oracle, телеком-услуги, ПО и решения в сфере ИИ для строительства и нефтегазовой отрасли. Всего в ЦИПР приняли участие восемь иранских компаний.
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947364816.html
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экономика, технологии, россия, иран, михаил мишустин, oracle corporation, microsoft corporation
Экономика, Технологии, Россия, Иран, Михаил Мишустин, Oracle Corporation, Microsoft Corporation
В России создали центры компетенции для замены иностранного ПО

Мишустин: 38 центров компетенции создали в России для замены иностранного ПО

© iStock.com / zamrznutitonoviПрограммист
Программист - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / zamrznutitonovi
Программист. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. До 38 центров компетенции создано в РФ для замены иностранного ПО, рассказал участникам ЦИПР из Ирана премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вижу, на ваших стендах вы активно используете определенные программные продукты, (Мы в РФ – ред.) как раз представляем свои оригинальные решения.., знания которых вам могут быть полезны", - обратил внимание Мишустин на решения на базе Oracle и Microsoft.
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"У нас 38 центров компетенции создано для замены (зарубежного ПО – ред.). Будем рады, если что-то найдете интересное", - поделился Мишустин.
На стенде иранских частных компаний представлены решения для финтеха, продукты на базе Oracle, телеком-услуги, ПО и решения в сфере ИИ для строительства и нефтегазовой отрасли. Всего в ЦИПР приняли участие восемь иранских компаний.
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ЭкономикаТехнологииРоссияИранМихаил МишустинOracle CorporationMicrosoft Corporation
 
 
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