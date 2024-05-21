https://ria.ru/20240521/mishustin-1947364816.html

Мишустин назвал гибель Раиси большой трагедией

Мишустин назвал гибель Раиси большой трагедией - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин назвал гибель Раиси большой трагедией

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси: он был большим другом России, много... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:29

2024-05-21T11:29

2024-05-21T11:31

россия

в мире

иран

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси: он был большим другом России, много сделал для укрепления наших как торгово-экономических, так и просто дружеских отношений."Хочу прежде всего выразить вам самые искрение соболезнования в связи с гибелью президента Ирана, - отметил Мишустин в беседе с участниками конференции ЦИПР из исламской республики. - Для нас это тоже большая трагедия"."Он был большим другом России, много сделал для укрепления наших как торгово-экономических, так и просто дружеских отношений", - рассказал премьер РФ."Искренние слова благодарности тем, кто был с ним и, к сожалению, погиб", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20240521/raisi-1947352218.html

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россия

иран

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Варвара Скокшина

россия, в мире, иран, михаил мишустин