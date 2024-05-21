https://ria.ru/20240521/mishustin-1947364816.html
Мишустин назвал гибель Раиси большой трагедией
Мишустин назвал гибель Раиси большой трагедией - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин назвал гибель Раиси большой трагедией
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси: он был большим другом России, много... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:29
2024-05-21T11:29
2024-05-21T11:31
россия
в мире
иран
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси: он был большим другом России, много сделал для укрепления наших как торгово-экономических, так и просто дружеских отношений."Хочу прежде всего выразить вам самые искрение соболезнования в связи с гибелью президента Ирана, - отметил Мишустин в беседе с участниками конференции ЦИПР из исламской республики. - Для нас это тоже большая трагедия"."Он был большим другом России, много сделал для укрепления наших как торгово-экономических, так и просто дружеских отношений", - рассказал премьер РФ."Искренние слова благодарности тем, кто был с ним и, к сожалению, погиб", - добавил Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, иран, михаил мишустин
Россия, В мире, Иран, Михаил Мишустин
Мишустин назвал гибель Раиси большой трагедией
Мишустин: Раиси был другом России, его смерть является большой трагедией
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси: он был большим другом России, много сделал для укрепления наших как торгово-экономических, так и просто дружеских отношений.
"Хочу прежде всего выразить вам самые искрение соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
, - отметил Мишустин в беседе с участниками конференции ЦИПР из исламской республики. - Для нас это тоже большая трагедия".
"Он был большим другом России, много сделал для укрепления наших как торгово-экономических, так и просто дружеских отношений", - рассказал премьер РФ.
"Искренние слова благодарности тем, кто был с ним и, к сожалению, погиб", - добавил Мишустин.