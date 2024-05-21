https://ria.ru/20240521/mintsifry-1947497938.html

Шадаев рассказал, когда начнется финансирование технологических проектов

Шадаев рассказал, когда начнется финансирование технологических проектов - РИА Новости, 21.05.2024

Шадаев рассказал, когда начнется финансирование технологических проектов

Минцифры начнет финансирование особо значимых технологических проектов только в 2025 году в рамках нацпроекта "Экономика данных", заявил журналистам глава... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:12

2024-05-21T18:12

2024-05-21T18:12

экономика

россия

максут шадаев

дмитрий чернышенко

сколково

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Минцифры начнет финансирование особо значимых технологических проектов только в 2025 году в рамках нацпроекта "Экономика данных", заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев. "В рамках новой программы уже, нацпроекта", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, когда начнется финансирование особо значимых проектов (ОЗП). "Деньги со следующего года у нас. В этом году, может, мы начнем какие-то процедуры отбора, но финансирование со следующего года", - добавил он. В июле 2022 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) для замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а на софинансирование их создания и внедрения до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей. По словам Чернышенко, государство будет осуществлять софинансирование разработок из фондов Бортника, "Сколково" и РФРИТ. ИЦК участвует в формировании перечня ОЗП, которые направлены на замещение зарубежного ПО российскими решениями и ускорение развития ИТ-отрасли в стране. В конце июля 2023 года Минцифры России приостановило выдачу грантов на новые разработки в сфере IT, а также обновило состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, и проведёт аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годы. В ноябре Шадаев заявил, что министерство в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок.

https://ria.ru/20240518/investitsii-1946921267.html

https://ria.ru/20231101/granty-1906632024.html

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экономика, россия, максут шадаев, дмитрий чернышенко, сколково