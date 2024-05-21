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Шадаев рассказал, когда начнется финансирование технологических проектов - РИА Новости, 21.05.2024
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18:12 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/mintsifry-1947497938.html
Шадаев рассказал, когда начнется финансирование технологических проектов
Шадаев рассказал, когда начнется финансирование технологических проектов - РИА Новости, 21.05.2024
Шадаев рассказал, когда начнется финансирование технологических проектов
Минцифры начнет финансирование особо значимых технологических проектов только в 2025 году в рамках нацпроекта "Экономика данных", заявил журналистам глава... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:12
2024-05-21T18:12
экономика
россия
максут шадаев
дмитрий чернышенко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Минцифры начнет финансирование особо значимых технологических проектов только в 2025 году в рамках нацпроекта "Экономика данных", заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев. "В рамках новой программы уже, нацпроекта", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, когда начнется финансирование особо значимых проектов (ОЗП). "Деньги со следующего года у нас. В этом году, может, мы начнем какие-то процедуры отбора, но финансирование со следующего года", - добавил он. В июле 2022 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) для замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а на софинансирование их создания и внедрения до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей. По словам Чернышенко, государство будет осуществлять софинансирование разработок из фондов Бортника, "Сколково" и РФРИТ. ИЦК участвует в формировании перечня ОЗП, которые направлены на замещение зарубежного ПО российскими решениями и ускорение развития ИТ-отрасли в стране. В конце июля 2023 года Минцифры России приостановило выдачу грантов на новые разработки в сфере IT, а также обновило состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, и проведёт аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годы. В ноябре Шадаев заявил, что министерство в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок.
https://ria.ru/20240518/investitsii-1946921267.html
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экономика, россия, максут шадаев, дмитрий чернышенко, сколково
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Дмитрий Чернышенко, Сколково
Шадаев рассказал, когда начнется финансирование технологических проектов

Шадаев: Минцифры начнет финансирование значимых проектов только в 2025 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Максут Шадаев. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Минцифры начнет финансирование особо значимых технологических проектов только в 2025 году в рамках нацпроекта "Экономика данных", заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.
"В рамках новой программы уже, нацпроекта", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, когда начнется финансирование особо значимых проектов (ОЗП).
"Деньги со следующего года у нас. В этом году, может, мы начнем какие-то процедуры отбора, но финансирование со следующего года", - добавил он.
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Минцифры рассказало об инвестициях российских IT-компаний в разработку ПО
18 мая, 19:12
В июле 2022 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) для замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а на софинансирование их создания и внедрения до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей. По словам Чернышенко, государство будет осуществлять софинансирование разработок из фондов Бортника, "Сколково" и РФРИТ. ИЦК участвует в формировании перечня ОЗП, которые направлены на замещение зарубежного ПО российскими решениями и ускорение развития ИТ-отрасли в стране.
В конце июля 2023 года Минцифры России приостановило выдачу грантов на новые разработки в сфере IT, а также обновило состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, и проведёт аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годы. В ноябре Шадаев заявил, что министерство в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Минцифры планирует отказаться от выдачи грантов IT-компаниям на разработки
1 ноября 2023, 11:44
 
ЭкономикаРоссияМаксут ШадаевДмитрий ЧернышенкоСколково
 
 
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