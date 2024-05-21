https://ria.ru/20240521/mintsifry-1947472368.html

Минцифры разберется в причинах роста тарифов на связь в апреле

Минцифры разберется в причинах роста тарифов на связь в апреле - РИА Новости, 21.05.2024

Минцифры разберется в причинах роста тарифов на связь в апреле

Минцифры России разбирается в причинах роста тарифов на связь в апреле на 8,5%, будет готово озвучить свои выводы чуть позднее, заявил журналистам глава... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:18

2024-05-21T17:18

2024-05-21T17:23

экономика

россия

максут шадаев

дмитрий чернышенко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Минцифры России разбирается в причинах роста тарифов на связь в апреле на 8,5%, будет готово озвучить свои выводы чуть позднее, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Мы сейчас разбираемся в причинах. Как будем готовы, прокомментируем", - сказал Шадаев журналистам, отвечая на вопрос о причинах роста тарифов на связь в апреле текущего года. Росстат в минувшую пятницу сообщил, что стоимость абонентской платы за услуги сотовой связи в России увеличилась на 8,5% в апреле по сравнению с мартом. "Мы смотрим на исторический рост, чем он может быть обусловлен. Как завершим анализ, так расскажем", - добавил Шадаев. В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ предполагает, что в ряде случаев операторы связи смогут повышать тарифы выше инфляции. Такая индексация возможна в случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в развитие сетей связи, освоения новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО). Позже, в декабре, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными.

https://ria.ru/20240503/mintsifry-1943592979.html

https://ria.ru/20240517/rosstat-1946783330.html

https://ria.ru/20240515/issledovanie-1946108928.html

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экономика, россия, максут шадаев, дмитрий чернышенко