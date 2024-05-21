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Минцифры разберется в причинах роста тарифов на связь в апреле - РИА Новости, 21.05.2024
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17:18 21.05.2024 (обновлено: 17:23 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/mintsifry-1947472368.html
Минцифры разберется в причинах роста тарифов на связь в апреле
Минцифры разберется в причинах роста тарифов на связь в апреле - РИА Новости, 21.05.2024
Минцифры разберется в причинах роста тарифов на связь в апреле
Минцифры России разбирается в причинах роста тарифов на связь в апреле на 8,5%, будет готово озвучить свои выводы чуть позднее, заявил журналистам глава... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:18
2024-05-21T17:23
экономика
россия
максут шадаев
дмитрий чернышенко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Минцифры России разбирается в причинах роста тарифов на связь в апреле на 8,5%, будет готово озвучить свои выводы чуть позднее, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Мы сейчас разбираемся в причинах. Как будем готовы, прокомментируем", - сказал Шадаев журналистам, отвечая на вопрос о причинах роста тарифов на связь в апреле текущего года. Росстат в минувшую пятницу сообщил, что стоимость абонентской платы за услуги сотовой связи в России увеличилась на 8,5% в апреле по сравнению с мартом. "Мы смотрим на исторический рост, чем он может быть обусловлен. Как завершим анализ, так расскажем", - добавил Шадаев. В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ предполагает, что в ряде случаев операторы связи смогут повышать тарифы выше инфляции. Такая индексация возможна в случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в развитие сетей связи, освоения новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО). Позже, в декабре, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными.
https://ria.ru/20240503/mintsifry-1943592979.html
https://ria.ru/20240517/rosstat-1946783330.html
https://ria.ru/20240515/issledovanie-1946108928.html
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экономика, россия, максут шадаев, дмитрий чернышенко
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Дмитрий Чернышенко
Минцифры разберется в причинах роста тарифов на связь в апреле

Шадаев: Минцифры разбирается в причинах роста тарифов на связь в апреле на 8,5%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Минцифры России разбирается в причинах роста тарифов на связь в апреле на 8,5%, будет готово озвучить свои выводы чуть позднее, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Мы сейчас разбираемся в причинах. Как будем готовы, прокомментируем", - сказал Шадаев журналистам, отвечая на вопрос о причинах роста тарифов на связь в апреле текущего года.
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Минцифры предложило штрафовать операторов связи за нарушение оказания услуг
3 мая, 01:39
Росстат в минувшую пятницу сообщил, что стоимость абонентской платы за услуги сотовой связи в России увеличилась на 8,5% в апреле по сравнению с мартом.
"Мы смотрим на исторический рост, чем он может быть обусловлен. Как завершим анализ, так расскажем", - добавил Шадаев.
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В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ предполагает, что в ряде случаев операторы связи смогут повышать тарифы выше инфляции. Такая индексация возможна в случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в развитие сетей связи, освоения новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО).
Позже, в декабре, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными.
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15 мая, 13:33
 
ЭкономикаРоссияМаксут ШадаевДмитрий Чернышенко
 
 
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