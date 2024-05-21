Минцифры разберется в причинах роста тарифов на связь в апреле
Шадаев: Минцифры разбирается в причинах роста тарифов на связь в апреле на 8,5%
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Минцифры России разбирается в причинах роста тарифов на связь в апреле на 8,5%, будет готово озвучить свои выводы чуть позднее, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Мы сейчас разбираемся в причинах. Как будем готовы, прокомментируем", - сказал Шадаев журналистам, отвечая на вопрос о причинах роста тарифов на связь в апреле текущего года.
Росстат в минувшую пятницу сообщил, что стоимость абонентской платы за услуги сотовой связи в России увеличилась на 8,5% в апреле по сравнению с мартом.
"Мы смотрим на исторический рост, чем он может быть обусловлен. Как завершим анализ, так расскажем", - добавил Шадаев.
В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ предполагает, что в ряде случаев операторы связи смогут повышать тарифы выше инфляции. Такая индексация возможна в случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в развитие сетей связи, освоения новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО).
Позже, в декабре, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными.