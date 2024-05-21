https://ria.ru/20240521/minoborony-1947492045.html
Минобороны показало учения с применением нестратегического ядерного оружия
Минобороны показало учения с применением нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 21.05.2024
Минобороны показало учения с применением нестратегического ядерного оружия
Минобороны РФ показало во вторник кадры учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:50
2024-05-21T17:50
2024-05-21T18:05
безопасность
россия
миг-31
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало во вторник кадры учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.На видеоролике продолжительностью 1,5 минуты показано выдвижение оперативно-тактических комплексов "Искандер" и установка на них ракет, а также носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" - истребитель МиГ-31 на аэродроме.Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в Южном военном округе под руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, сообщило во вторник министерство обороны.Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.
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Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия.
2024-05-21T17:50
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РИА Новости
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безопасность, россия, миг-31
Безопасность, Россия, МиГ-31
Минобороны показало учения с применением нестратегического ядерного оружия
Минобороны показало кадры учений по подготовке и применению ядерного оружия
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало во вторник кадры учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
На видеоролике продолжительностью 1,5 минуты показано выдвижение оперативно-тактических комплексов "Искандер" и установка на них ракет, а также носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" - истребитель МиГ-31
на аэродроме.
Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в Южном военном округе под руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, сообщило во вторник министерство обороны.
Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.