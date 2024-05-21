https://ria.ru/20240521/minoborony-1947492045.html

Минобороны показало учения с применением нестратегического ядерного оружия

Минобороны показало учения с применением нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 21.05.2024

Минобороны показало учения с применением нестратегического ядерного оружия

Минобороны РФ показало во вторник кадры учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:50

2024-05-21T17:50

2024-05-21T18:05

безопасность

россия

миг-31

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало во вторник кадры учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.На видеоролике продолжительностью 1,5 минуты показано выдвижение оперативно-тактических комплексов "Искандер" и установка на них ракет, а также носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" - истребитель МиГ-31 на аэродроме.Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в Южном военном округе под руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, сообщило во вторник министерство обороны.Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html

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Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия. 2024-05-21T17:50 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, миг-31