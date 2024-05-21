https://ria.ru/20240521/minoborony-1947488568.html

В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия

В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 21.05.2024

В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия

В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:37

2024-05-21T17:37

2024-05-21T20:04

россия

безопасность

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило Министерство обороны. "В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", — указали в военном ведомстве.Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования."Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — напомнили в Минобороны.Ведомство также опубликовало видео учений. На ролике показано выдвижение ОТРК "Искандер" и установка на них ракет, а также носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" — истребитель МиГ-31 на аэродроме.В начале мая Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.Президент Владимир Путин назвал учения "плановой работой".

https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944901440.html

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Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия. 2024-05-21T17:37 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность