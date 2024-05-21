Рейтинг@Mail.ru
В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 21.05.2024 (обновлено: 20:04 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/minoborony-1947488568.html
В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия
В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 21.05.2024
В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия
В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:37
2024-05-21T20:04
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947492582_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7117b3863cbe9b45f481ce95742f4c27.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило Министерство обороны. &quot;В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия&quot;, — указали в военном ведомстве.Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования."Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — напомнили в Минобороны.Ведомство также опубликовало видео учений. На ролике показано выдвижение ОТРК "Искандер" и установка на них ракет, а также носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" — истребитель МиГ-31 на аэродроме.В начале мая Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.Президент Владимир Путин назвал учения "плановой работой".
https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944901440.html
https://ria.ru/20240516/putin-1946535562.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия.
2024-05-21T17:37
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947492582_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3923bb385f8cc02f3f0c95e716558200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность
Россия, Безопасность
В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия

В ЮВО начался первый этап учения с отработкой применения нестратегического ЯО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило Министерство обороны.
«

"В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", — указали в военном ведомстве.

© Минобороны РФ

Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия

Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия

Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия

© Минобороны РФ
1 из 2
© Минобороны России

Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия

Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия

Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия

© Минобороны России
2 из 2

Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия

© Минобороны РФ
1 из 2

Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия

© Минобороны России
2 из 2
Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.
Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер Вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по применению ТЯО
9 мая, 11:42
«
"Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — напомнили в Минобороны.
Ведомство также опубликовало видео учений. На ролике показано выдвижение ОТРК "Искандер" и установка на них ракет, а также носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" — истребитель МиГ-31 на аэродроме.
В начале мая Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
Президент Владимир Путин назвал учения "плановой работой".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина
16 мая, 20:45
 
РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала