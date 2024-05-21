В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило Министерство обороны. "В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", — указали в военном ведомстве.Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования."Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — напомнили в Минобороны.Ведомство также опубликовало видео учений. На ролике показано выдвижение ОТРК "Искандер" и установка на них ракет, а также носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" — истребитель МиГ-31 на аэродроме.В начале мая Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.Президент Владимир Путин назвал учения "плановой работой".
https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944901440.html
https://ria.ru/20240516/putin-1946535562.html
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96
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Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия.
В России началось учение по применению нестратегического ядерного оружия
В ЮВО начался первый этап учения с отработкой применения нестратегического ЯО
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило Министерство обороны.
«
"В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", — указали в военном ведомстве.
Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.
Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.
"Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — напомнили в Минобороны.
Ведомство также опубликовало видео учений. На ролике показано выдвижение ОТРК "Искандер" и установка на них ракет, а также носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" — истребитель МиГ-31 на аэродроме.
В начале мая Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
Президент Владимир Путин назвал учения "плановой работой".
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