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Страны Запада не стремятся сбивать ракеты над Украиной, сообщил Писториус - РИА Новости, 21.05.2024
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15:43 21.05.2024 (обновлено: 16:19 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/minoborony-1947449524.html
Страны Запада не стремятся сбивать ракеты над Украиной, сообщил Писториус
Страны Запада не стремятся сбивать ракеты над Украиной, сообщил Писториус - РИА Новости, 21.05.2024
Страны Запада не стремятся сбивать ракеты над Украиной, сообщил Писториус
Германия и другие западные страны не обсуждают всерьез возможность сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины, поскольку это означало бы прямое... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:43
2024-05-21T16:19
в мире
украина
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Германия и другие западные страны не обсуждают всерьез возможность сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины, поскольку это означало бы прямое вступление в конфликт, заявил во вторник глава минобороны ФРГ Борис Писториус.В ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом Писториуса спросили о недавно высказанной идее Владимира Зеленского, что западные страны могли бы сбивать российские ракеты над Украиной с территории соседних с Украиной государств."Это очень деликатный запрос", - сказал Писториус."Это была бы форма прямого участия в войне. Поэтому я бы сказал, давайте обсуждать это, но... сейчас не время, и в действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьез. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже", - добавил он. Аудиозапись пресс-конференции доступна на сайте минобороны ФРГ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
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в мире, украина, европа, германия
В мире, Украина, Европа, Германия
Страны Запада не стремятся сбивать ракеты над Украиной, сообщил Писториус

Минобороны ФРГ: Запад не обсуждает возможность сбивать ракеты и БПЛА на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в небе над Киевом
Дым в небе над Киевом - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в небе над Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Германия и другие западные страны не обсуждают всерьез возможность сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины, поскольку это означало бы прямое вступление в конфликт, заявил во вторник глава минобороны ФРГ Борис Писториус.
В ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом Писториуса спросили о недавно высказанной идее Владимира Зеленского, что западные страны могли бы сбивать российские ракеты над Украиной с территории соседних с Украиной государств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Европа поддерживает Украину из последних сил
9 мая, 08:00
"Это очень деликатный запрос", - сказал Писториус.
"Это была бы форма прямого участия в войне. Поэтому я бы сказал, давайте обсуждать это, но... сейчас не время, и в действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьез. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже", - добавил он. Аудиозапись пресс-конференции доступна на сайте минобороны ФРГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника
13 мая, 08:00
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
 
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