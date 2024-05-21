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Российские военные группировки "Запад" отразили шесть контратак ВСУ
Российские военные группировки "Запад" отразили шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 21.05.2024
Российские военные группировки "Запад" отразили шесть контратак ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение противнику и отразили шесть контратак, потери Киева составили до... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:24
2024-05-21T13:24
2024-05-21T13:24
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение противнику и отразили шесть контратак, потери Киева составили до 425 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новосадовое, Ивановка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что за сутки были отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. "ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, шесть автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика". Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - добавили в МО РФ.
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в мире, россия, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские военные группировки "Запад" отразили шесть контратак ВСУ
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 425 военных