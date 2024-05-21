https://ria.ru/20240521/minoborony-1947319254.html

Морпехи Северного флота нанесли удар на правом берегу Днепра

Морпехи Северного флота нанесли удар на правом берегу Днепра - РИА Новости, 21.05.2024

Морпехи Северного флота нанесли удар на правом берегу Днепра

Расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил укрепленные позиции и лодки украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T05:03

2024-05-21T05:03

2024-05-21T05:48

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 мая - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил укрепленные позиции и лодки украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России."Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил плавсредства противника", — сообщили в ведомстве.Когда цели были поражены, расчет оперативно замаскировал орудие и переместился в укрытие.Отмечается, что артиллеристы-морпехи работают круглосуточно, с момента расчета установок цели до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут. Удары наносятся на дальность свыше 13 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту.

https://ria.ru/20240513/msta-s-1945488313.html

https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936773076.html

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днепр (город), россия, вооруженные силы украины