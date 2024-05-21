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Морпехи Северного флота нанесли удар на правом берегу Днепра
Морпехи Северного флота нанесли удар на правом берегу Днепра - РИА Новости, 21.05.2024
Морпехи Северного флота нанесли удар на правом берегу Днепра
Расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил укрепленные позиции и лодки украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:03
2024-05-21T05:03
2024-05-21T05:48
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 мая - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил укрепленные позиции и лодки украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России."Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил плавсредства противника", — сообщили в ведомстве.Когда цели были поражены, расчет оперативно замаскировал орудие и переместился в укрытие.Отмечается, что артиллеристы-морпехи работают круглосуточно, с момента расчета установок цели до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут. Удары наносятся на дальность свыше 13 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту.
https://ria.ru/20240513/msta-s-1945488313.html
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днепр (город), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Россия, Вооруженные силы Украины
Морпехи Северного флота нанесли удар на правом берегу Днепра
Морпехи Северного флота уничтожили лодки и позиции ВСУ на правом берегу Днепра