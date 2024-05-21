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ВСУ превратили село Миньковка в Донбассе в укрепрайон, сообщил боец - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/minkovka-1947318448.html
ВСУ превратили село Миньковка в Донбассе в укрепрайон, сообщил боец
ВСУ превратили село Миньковка в Донбассе в укрепрайон, сообщил боец - РИА Новости, 21.05.2024
ВСУ превратили село Миньковка в Донбассе в укрепрайон, сообщил боец
ВСУ превратили село Миньковка в 40 километрах от подконтрольного Киеву Краматорска в Донбассе в укрепрайон, сообщил РИА Новости боец отряда "Рысь"... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T04:34
2024-05-21T04:34
в мире
киев
краматорск
донбасс
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. ВСУ превратили село Миньковка в 40 километрах от подконтрольного Киеву Краматорска в Донбассе в укрепрайон, сообщил РИА Новости боец отряда "Рысь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки "Юг", с позывным "Зингер". "В каждом жилом доме есть погреб, в котором они пытаются спрятаться. Используют жилые дома для прикрытия, для огневых точек. Противник активно проявляет себя, но наши бойцы наносят огневое поражение", - рассказал собеседник агентства. По предварительным данным российской разведки, мирных жителей на данный момент в населенном пункте нет, все дома заняты ВСУ.
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в мире, киев, краматорск, донбасс, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Краматорск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ превратили село Миньковка в Донбассе в укрепрайон, сообщил боец

Боец отряда "Рысь": ВСУ превратили село Миньковка в Донбассе в укрепрайон

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. ВСУ превратили село Миньковка в 40 километрах от подконтрольного Киеву Краматорска в Донбассе в укрепрайон, сообщил РИА Новости боец отряда "Рысь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки "Юг", с позывным "Зингер".
"В каждом жилом доме есть погреб, в котором они пытаются спрятаться. Используют жилые дома для прикрытия, для огневых точек. Противник активно проявляет себя, но наши бойцы наносят огневое поражение", - рассказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Командование ВСУ карает намеревающихся сдаться в плен солдат, заявили в ДНР
14 апреля, 08:09
По предварительным данным российской разведки, мирных жителей на данный момент в населенном пункте нет, все дома заняты ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКраматорскДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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