https://ria.ru/20240521/minkovka-1947318448.html

ВСУ превратили село Миньковка в Донбассе в укрепрайон, сообщил боец

ВСУ превратили село Миньковка в Донбассе в укрепрайон, сообщил боец - РИА Новости, 21.05.2024

ВСУ превратили село Миньковка в Донбассе в укрепрайон, сообщил боец

ВСУ превратили село Миньковка в 40 километрах от подконтрольного Киеву Краматорска в Донбассе в укрепрайон, сообщил РИА Новости боец отряда "Рысь"... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T04:34

2024-05-21T04:34

2024-05-21T04:34

в мире

киев

краматорск

донбасс

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. ВСУ превратили село Миньковка в 40 километрах от подконтрольного Киеву Краматорска в Донбассе в укрепрайон, сообщил РИА Новости боец отряда "Рысь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки "Юг", с позывным "Зингер". "В каждом жилом доме есть погреб, в котором они пытаются спрятаться. Используют жилые дома для прикрытия, для огневых точек. Противник активно проявляет себя, но наши бойцы наносят огневое поражение", - рассказал собеседник агентства. По предварительным данным российской разведки, мирных жителей на данный момент в населенном пункте нет, все дома заняты ВСУ.

https://ria.ru/20240414/vsu-1939904700.html

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краматорск

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в мире, киев, краматорск, донбасс, вооруженные силы украины