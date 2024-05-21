https://ria.ru/20240521/minenergo-1947364364.html

Новый глава Минэнерго заявил, что не намерен менять команду

Новый глава Минэнерго заявил, что не намерен менять команду - РИА Новости, 21.05.2024

Новый глава Минэнерго заявил, что не намерен менять команду

Новый глава Минэнерго России Сергей Цивилев заявил, что не намерен менять команду в министерстве энергетики. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:28

2024-05-21T11:28

2024-05-21T11:38

россия

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

политика

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 21 мая – РИА Новости. Новый глава Минэнерго России Сергей Цивилев заявил, что не намерен менять команду в министерстве энергетики."Я из Кузбасса и из команды Кузбасса на сегодня никого не собираюсь брать. По причине, что впереди большая очень работа, и раздергивать команду... (нецелесообразно - ред.). Но я понимаю, если я сейчас выдерну, я ушел, начну сейчас выдергивать еще людей из команды, что у нас будет происходить? Ни в коем случае это нельзя. Поэтому я буду работать с той командой, которая есть", – ответил Цивилев на вопрос журналистов о том, собирается ли он менять команду в министерстве энергетики РФ.Сергей Цивилев в мае перешел на должность министра энергетики РФ с поста губернатора Кемеровской области.

https://ria.ru/20240515/kuzbass-1946044816.html

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), политика, кемеровская область