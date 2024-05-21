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Новый глава Минэнерго заявил, что не намерен менять команду - РИА Новости, 21.05.2024
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11:28 21.05.2024 (обновлено: 11:38 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/minenergo-1947364364.html
Новый глава Минэнерго заявил, что не намерен менять команду
Новый глава Минэнерго заявил, что не намерен менять команду - РИА Новости, 21.05.2024
Новый глава Минэнерго заявил, что не намерен менять команду
Новый глава Минэнерго России Сергей Цивилев заявил, что не намерен менять команду в министерстве энергетики. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:28
2024-05-21T11:38
россия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
политика
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 21 мая – РИА Новости. Новый глава Минэнерго России Сергей Цивилев заявил, что не намерен менять команду в министерстве энергетики."Я из Кузбасса и из команды Кузбасса на сегодня никого не собираюсь брать. По причине, что впереди большая очень работа, и раздергивать команду... (нецелесообразно - ред.). Но я понимаю, если я сейчас выдерну, я ушел, начну сейчас выдергивать еще людей из команды, что у нас будет происходить? Ни в коем случае это нельзя. Поэтому я буду работать с той командой, которая есть", – ответил Цивилев на вопрос журналистов о том, собирается ли он менять команду в министерстве энергетики РФ.Сергей Цивилев в мае перешел на должность министра энергетики РФ с поста губернатора Кемеровской области.
https://ria.ru/20240515/kuzbass-1946044816.html
россия
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россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), политика, кемеровская область
Россия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Политика, Кемеровская область
Новый глава Минэнерго заявил, что не намерен менять команду

Цивилев не намерен брать в Минэнерго никого из правительства Кузбасса

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Сергей Цивилев
Министр энергетики Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр энергетики Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 мая – РИА Новости. Новый глава Минэнерго России Сергей Цивилев заявил, что не намерен менять команду в министерстве энергетики.
"Я из Кузбасса и из команды Кузбасса на сегодня никого не собираюсь брать. По причине, что впереди большая очень работа, и раздергивать команду... (нецелесообразно - ред.). Но я понимаю, если я сейчас выдерну, я ушел, начну сейчас выдергивать еще людей из команды, что у нас будет происходить? Ни в коем случае это нельзя. Поэтому я буду работать с той командой, которая есть", – ответил Цивилев на вопрос журналистов о том, собирается ли он менять команду в министерстве энергетики РФ.
Сергей Цивилев в мае перешел на должность министра энергетики РФ с поста губернатора Кемеровской области.
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