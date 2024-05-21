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Медведчук назвал всю вертикаль власти на Украине нелегитимной - РИА Новости, 21.05.2024
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07:36 21.05.2024 (обновлено: 07:44 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/medvedchuk-1947326216.html
Медведчук назвал всю вертикаль власти на Украине нелегитимной
Медведчук назвал всю вертикаль власти на Украине нелегитимной - РИА Новости, 21.05.2024
Медведчук назвал всю вертикаль власти на Украине нелегитимной
На Украине с 21 мая нелегитимен не только Владимир Зеленский, но и вся вертикаль власти, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина",... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:36
2024-05-21T07:44
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На Украине с 21 мая нелегитимен не только Владимир Зеленский, но и вся вертикаль власти, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. "Это означает не только нелегитимность самого Зеленского, но всей вертикали президентской власти. Учитывая то, что выборы президента Украины не проводились, а полномочия президента Зеленского заканчиваются 21 мая 2024 года, председатели местных государственных администраций не смогут выполнять свои полномочия после указанной даты согласно статье 8 закона Украины "О местных государственных администрациях" от 09 апреля 1999 года №586-ХIV: "Председатели местных государственных администраций назначаются на должности президентом Украины по представлению КМ Украины на срок полномочий президента Украины", — отметил украинский политик. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что они сейчас "не ко времени". Президент России Владимир Путин отметил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947324187.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Владимир Путин
Медведчук назвал всю вертикаль власти на Украине нелегитимной

Медведчук: с 21 мая нелегитимен не только Зеленский, но и вся вертикаль власти

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На Украине с 21 мая нелегитимен не только Владимир Зеленский, но и вся вертикаль власти, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.
"Это означает не только нелегитимность самого Зеленского, но всей вертикали президентской власти. Учитывая то, что выборы президента Украины не проводились, а полномочия президента Зеленского заканчиваются 21 мая 2024 года, председатели местных государственных администраций не смогут выполнять свои полномочия после указанной даты согласно статье 8 закона Украины "О местных государственных администрациях" от 09 апреля 1999 года №586-ХIV: "Председатели местных государственных администраций назначаются на должности президентом Украины по представлению КМ Украины на срок полномочий президента Украины", — отметил украинский политик.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что они сейчас "не ко времени".
Президент России Владимир Путин отметил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
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