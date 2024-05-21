https://ria.ru/20240521/medvedchuk-1947326216.html

Медведчук назвал всю вертикаль власти на Украине нелегитимной

Медведчук назвал всю вертикаль власти на Украине нелегитимной - РИА Новости, 21.05.2024

Медведчук назвал всю вертикаль власти на Украине нелегитимной

На Украине с 21 мая нелегитимен не только Владимир Зеленский, но и вся вертикаль власти, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина",... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T07:36

2024-05-21T07:36

2024-05-21T07:44

в мире

украина

россия

владимир зеленский

виктор медведчук

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_6f1cc6dbe115d80ec752ed830724ced5.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На Украине с 21 мая нелегитимен не только Владимир Зеленский, но и вся вертикаль власти, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. "Это означает не только нелегитимность самого Зеленского, но всей вертикали президентской власти. Учитывая то, что выборы президента Украины не проводились, а полномочия президента Зеленского заканчиваются 21 мая 2024 года, председатели местных государственных администраций не смогут выполнять свои полномочия после указанной даты согласно статье 8 закона Украины "О местных государственных администрациях" от 09 апреля 1999 года №586-ХIV: "Председатели местных государственных администраций назначаются на должности президентом Украины по представлению КМ Украины на срок полномочий президента Украины", — отметил украинский политик. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что они сейчас "не ко времени". Президент России Владимир Путин отметил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947324187.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947318852.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин