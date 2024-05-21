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Региональный маткапитал при рождении первых двух детей ввели в Ленобласти - РИА Новости, 21.05.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
11:35 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/matkapital-1947366682.html
Региональный маткапитал при рождении первых двух детей ввели в Ленобласти
Региональный маткапитал при рождении первых двух детей ввели в Ленобласти - РИА Новости, 21.05.2024
Региональный маткапитал при рождении первых двух детей ввели в Ленобласти
Региональный маткапитал при рождении 1-го и 2-го ребенка ввели в Ленинградской области, об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:35
2024-05-21T11:35
ленинградская область
александр дрозденко
материнский капитал
демография
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Региональный маткапитал при рождении 1-го и 2-го ребенка ввели в Ленинградской области, об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко. "Александр Дрозденко сообщил о введении в Ленобласти дополнительной меры поддержки семей – регионального материнского капитала при рождении 1-го и 2-го ребенка", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что размер выплаты составит соответственно 140 и 70 тысяч рублей. "В Ленобласти рады детям. Мы ищем возможности поддерживать все семьи, в которых растут дети", – сказал Дрозденко. Ранее в Ленинградской области уже была реализована поддержка в виде единовременной выплаты при рождении третьего и последующих детей. Материнский, или семейный, капитал — это мера господдержки семей в России, которая действует с 1 января 2007 года, его сумма каждый год индексируется. С 1 февраля 2024 года при рождении первенца выплата составляет 631 тыс. руб., а при рождении второго ребенка общая сумма выплаты увеличивается до 834 тыс. руб. Наряду с федеральным материнским капиталом в российских регионах устанавливают собственные выплаты на детей. Размер маткапитала в Ленинградской области в 2024 году составляет 132 775 рублей, мера социальной поддержки действует при рождении третьего ребенка или последующих детей. Региональный материнский капитал в Ленобласти в 2024 году стало возможным тратить также на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, а родителям в многодетных семьях (в том числе в многодетных приёмных семьях) предоставили возможность получать платные медицинские офтальмологические услуги.
https://ria.ru/20240419/zhile-1941159822.html
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александр дрозденко, материнский капитал, демография
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Материнский капитал, Демография

Региональный маткапитал при рождении первых двух детей ввели в Ленобласти

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Региональный маткапитал при рождении 1-го и 2-го ребенка ввели в Ленинградской области, об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"Александр Дрозденко сообщил о введении в Ленобласти дополнительной меры поддержки семей – регионального материнского капитала при рождении 1-го и 2-го ребенка", - сообщает пресс-служба.
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Уточняется, что размер выплаты составит соответственно 140 и 70 тысяч рублей.
"В Ленобласти рады детям. Мы ищем возможности поддерживать все семьи, в которых растут дети", – сказал Дрозденко.
Ранее в Ленинградской области уже была реализована поддержка в виде единовременной выплаты при рождении третьего и последующих детей.
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Материнский, или семейный, капитал — это мера господдержки семей в России, которая действует с 1 января 2007 года, его сумма каждый год индексируется. С 1 февраля 2024 года при рождении первенца выплата составляет 631 тыс. руб., а при рождении второго ребенка общая сумма выплаты увеличивается до 834 тыс. руб. Наряду с федеральным материнским капиталом в российских регионах устанавливают собственные выплаты на детей. Размер маткапитала в Ленинградской области в 2024 году составляет 132 775 рублей, мера социальной поддержки действует при рождении третьего ребенка или последующих детей. Региональный материнский капитал в Ленобласти в 2024 году стало возможным тратить также на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, а родителям в многодетных семьях (в том числе в многодетных приёмных семьях) предоставили возможность получать платные медицинские офтальмологические услуги.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоМатеринский капиталДемография
 
 
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