https://ria.ru/20240521/matkapital-1947366682.html

Региональный маткапитал при рождении первых двух детей ввели в Ленобласти

Региональный маткапитал при рождении первых двух детей ввели в Ленобласти - РИА Новости, 21.05.2024

Региональный маткапитал при рождении первых двух детей ввели в Ленобласти

Региональный маткапитал при рождении 1-го и 2-го ребенка ввели в Ленинградской области, об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:35

2024-05-21T11:35

2024-05-21T11:35

ленинградская область

александр дрозденко

материнский капитал

демография

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Региональный маткапитал при рождении 1-го и 2-го ребенка ввели в Ленинградской области, об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко. "Александр Дрозденко сообщил о введении в Ленобласти дополнительной меры поддержки семей – регионального материнского капитала при рождении 1-го и 2-го ребенка", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что размер выплаты составит соответственно 140 и 70 тысяч рублей. "В Ленобласти рады детям. Мы ищем возможности поддерживать все семьи, в которых растут дети", – сказал Дрозденко. Ранее в Ленинградской области уже была реализована поддержка в виде единовременной выплаты при рождении третьего и последующих детей. Материнский, или семейный, капитал — это мера господдержки семей в России, которая действует с 1 января 2007 года, его сумма каждый год индексируется. С 1 февраля 2024 года при рождении первенца выплата составляет 631 тыс. руб., а при рождении второго ребенка общая сумма выплаты увеличивается до 834 тыс. руб. Наряду с федеральным материнским капиталом в российских регионах устанавливают собственные выплаты на детей. Размер маткапитала в Ленинградской области в 2024 году составляет 132 775 рублей, мера социальной поддержки действует при рождении третьего ребенка или последующих детей. Региональный материнский капитал в Ленобласти в 2024 году стало возможным тратить также на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, а родителям в многодетных семьях (в том числе в многодетных приёмных семьях) предоставили возможность получать платные медицинские офтальмологические услуги.

https://ria.ru/20240419/zhile-1941159822.html

https://ria.ru/20240403/matkapital-1937708723.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, материнский капитал, демография