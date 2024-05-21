https://ria.ru/20240521/maslov-1947411836.html
Защита новосибирского ученого Маслова обжалует приговор за госизмену
Защита новосибирского ученого Маслова обжалует приговор за госизмену - РИА Новости, 21.05.2024
Защита новосибирского ученого Маслова обжалует приговор за госизмену
Защита 77-летнего новосибирского ученого-физика Анатолия Маслова обжалует обвинительный приговор по делу о государственной измене, сообщила РИА Новости адвокат... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:06
2024-05-21T14:06
2024-05-21T14:06
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НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Защита 77-летнего новосибирского ученого-физика Анатолия Маслова обжалует обвинительный приговор по делу о государственной измене, сообщила РИА Новости адвокат ученого Ольга Динзе. Санкт-Петербургский городской суд во вторник признал Маслова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам лишения свободы. "Приговор будем обжаловать. У нас есть 15 суток на обжалование. Кроме того, на следующей неделе мы ознакомимся с протоколом судебного заседания и будем подавать на него замечания", - сказала Динзе. Адвокат заявила, что считает приговор суда незаконным, необоснованным и немотивированным. Защита намерена добиваться оправдания ученого, который в последнем слове также заявлял о своей невиновности. "Естественно невиновному человеку нужно добиваться оправдания", - сказала защитница. Дело бывшего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова, обвиняемого в госизмене (статья 275 УК РФ), Санкт-Петербургский городской суд принял к рассмотрению в мае 2023 года. Материалы дела имеют гриф "Совершенно секретно". Задержали Маслова в июне 2022 года в Новосибирске, после чего отправили в столичный изолятор "Лефортово". Как сообщалось на сайте научного института, Маслов - известный специалист в области динамики вязкого газа, его основное направление научной деятельности - аэрогазодинамика. Им разработаны эффективные алгоритмы и проведены первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показана возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.
https://ria.ru/20230524/gosizmena-1873844119.html
https://ria.ru/20231223/safronov-1917698006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новосибирск
Происшествия, Россия, Новосибирск
Защита новосибирского ученого Маслова обжалует приговор за госизмену
Защита ученого Маслова будет добиваться оправдания по делу о госизмене
НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Защита 77-летнего новосибирского ученого-физика Анатолия Маслова обжалует обвинительный приговор по делу о государственной измене, сообщила РИА Новости адвокат ученого Ольга Динзе.
Санкт-Петербургский городской суд
во вторник признал Маслова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам лишения свободы.
"Приговор будем обжаловать. У нас есть 15 суток на обжалование. Кроме того, на следующей неделе мы ознакомимся с протоколом судебного заседания и будем подавать на него замечания", - сказала Динзе. Адвокат заявила, что считает приговор суда незаконным, необоснованным и немотивированным. Защита намерена добиваться оправдания ученого, который в последнем слове также заявлял о своей невиновности. "Естественно невиновному человеку нужно добиваться оправдания", - сказала защитница.
Дело бывшего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН
Анатолия Маслова, обвиняемого в госизмене (статья 275 УК РФ
), Санкт-Петербургский городской суд принял к рассмотрению в мае 2023 года. Материалы дела имеют гриф "Совершенно секретно". Задержали Маслова в июне 2022 года в Новосибирске
, после чего отправили в столичный изолятор "Лефортово
".
Как сообщалось на сайте научного института, Маслов - известный специалист в области динамики вязкого газа, его основное направление научной деятельности - аэрогазодинамика. Им разработаны эффективные алгоритмы и проведены первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показана возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.