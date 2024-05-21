https://ria.ru/20240521/mask-1947513612.html
Маск засомневался в том, что США "защищают демократию" на Украине
Маск засомневался в том, что США "защищают демократию" на Украине - РИА Новости, 21.05.2024
Маск засомневался в том, что США "защищают демократию" на Украине
Американский предприниматель Илон Маск с иронией задумался, какую роль играет США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:06
2024-05-21T19:06
2024-05-21T22:51
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
илон маск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900649324_835:68:2700:1117_1920x0_80_0_0_958aded3d12762a24963b998c73c1f13.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск с иронией задумался, какую роль играет США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского. "Но я думал, мы были там, чтобы "защищать демократию"?" - задался вопросом Маск в ответе на пост в соцсети X об истечении срока полномочий Зеленского, отменившего выборы президента Украины из-за военного положения в стране. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
https://ria.ru/20240518/mask-1946939467.html
https://ria.ru/20240210/mask-1926542739.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900649324_938:7:2717:1341_1920x0_80_0_0_bc3ef32b261778715afb59e45ff66251.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, илон маск, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Илон Маск, Владимир Путин
Маск засомневался в том, что США "защищают демократию" на Украине
Маск с иронией задумался, какую роль играет США в "защите демократии" на Украине