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Маск засомневался в том, что США "защищают демократию" на Украине - РИА Новости, 21.05.2024
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19:06 21.05.2024 (обновлено: 22:51 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/mask-1947513612.html
Маск засомневался в том, что США "защищают демократию" на Украине
Маск засомневался в том, что США "защищают демократию" на Украине - РИА Новости, 21.05.2024
Маск засомневался в том, что США "защищают демократию" на Украине
Американский предприниматель Илон Маск с иронией задумался, какую роль играет США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:06
2024-05-21T22:51
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск с иронией задумался, какую роль играет США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского. "Но я думал, мы были там, чтобы "защищать демократию"?" - задался вопросом Маск в ответе на пост в соцсети X об истечении срока полномочий Зеленского, отменившего выборы президента Украины из-за военного положения в стране. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
https://ria.ru/20240518/mask-1946939467.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, илон маск, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Илон Маск, Владимир Путин
Маск засомневался в том, что США "защищают демократию" на Украине

Маск с иронией задумался, какую роль играет США в "защите демократии" на Украине

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск с иронией задумался, какую роль играет США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.
"Но я думал, мы были там, чтобы "защищать демократию"?" - задался вопросом Маск в ответе на пост в соцсети X об истечении срока полномочий Зеленского, отменившего выборы президента Украины из-за военного положения в стране.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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10 февраля, 08:41
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийИлон МаскВладимир Путин
 
 
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