https://ria.ru/20240521/mask-1947513612.html

Маск засомневался в том, что США "защищают демократию" на Украине

Маск засомневался в том, что США "защищают демократию" на Украине - РИА Новости, 21.05.2024

Маск засомневался в том, что США "защищают демократию" на Украине

Американский предприниматель Илон Маск с иронией задумался, какую роль играет США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:06

2024-05-21T19:06

2024-05-21T22:51

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

илон маск

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900649324_835:68:2700:1117_1920x0_80_0_0_958aded3d12762a24963b998c73c1f13.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск с иронией задумался, какую роль играет США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского. "Но я думал, мы были там, чтобы "защищать демократию"?" - задался вопросом Маск в ответе на пост в соцсети X об истечении срока полномочий Зеленского, отменившего выборы президента Украины из-за военного положения в стране. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.

https://ria.ru/20240518/mask-1946939467.html

https://ria.ru/20240210/mask-1926542739.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, илон маск, владимир путин