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Кеннеди-младший должен участвовать в предвыборных дебатах, считает Маск
Кеннеди-младший должен участвовать в предвыборных дебатах, считает Маск - РИА Новости, 21.05.2024
Кеннеди-младший должен участвовать в предвыборных дебатах, считает Маск
Предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший должен принять участие в предвыборных дебатах,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T04:15
2024-05-21T04:15
2024-05-21T04:15
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший должен принять участие в предвыборных дебатах, которые предполагается провести между действующим президентом Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом. "Вы должны участвовать в дебатах", - написал Маск в ответ на публикацию Кеннеди со ссылкой на опрос Harvard CAPS и Harris, согласно которому 71% американских избирателей хотели бы видеть на дебатах сторонних и независимых кандидатов, а Кеннеди указан в качестве примера такого кандидата. Исследование проводилось 15-16 мая среди 1 660 респондентов, погрешность составляет плюс-минус два процентных пункта. Ранее Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами с Байденом, поскольку опасается, что действующего президента США могут накачать стимулирующими препаратами. Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов - в июне и сентябре. Экс-президент в свои 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена. Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240508/kennedi-1944731809.html
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сша, в мире, джо байден, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Джо Байден, Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Кеннеди-младший должен участвовать в предвыборных дебатах, считает Маск
Маск: Кеннеди-младший должен принять участие в предвыборных дебатах в США
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший должен принять участие в предвыборных дебатах, которые предполагается провести между действующим президентом Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом.
"Вы должны участвовать в дебатах", - написал Маск в ответ на публикацию Кеннеди со ссылкой на опрос Harvard CAPS и Harris, согласно которому 71% американских избирателей хотели бы видеть на дебатах сторонних и независимых кандидатов, а Кеннеди указан в качестве примера такого кандидата. Исследование проводилось 15-16 мая среди 1 660 респондентов, погрешность составляет плюс-минус два процентных пункта.
Ранее Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами с Байденом, поскольку опасается, что действующего президента США могут накачать стимулирующими препаратами.
Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов - в июне и сентябре. Экс-президент в свои 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена.
Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.