https://ria.ru/20240521/lutsenko-1947497778.html

Луценко: депутаты заслушают отчет Филимонова на внеочередной сессии

Луценко: депутаты заслушают отчет Филимонова на внеочередной сессии - РИА Новости, 21.05.2024

Луценко: депутаты заслушают отчет Филимонова на внеочередной сессии

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области заслушают отчет врио губернатора Георгия Филимонова на внеочередной сессии, которая пройдет 28 мая в... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:12

2024-05-21T18:12

2024-05-21T18:12

вологодская область

георгий филимонов

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области заслушают отчет врио губернатора Георгия Филимонова на внеочередной сессии, которая пройдет 28 мая в 12:00 в Русском доме, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко. Такое решение приняли депутаты на заседании коллегии областного парламента, в ходе которого также был утвержден проект повестки очередной сессии, которая назначена на 30 мая. В пресс-службе регионального Заксобрания отметили, что в ходе заседания парламентарии планируют усилить сразу несколько мер поддержки населения. Так, по инициативе врио губернатора области предлагается увеличить размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход с 70 тысяч до 200 тысяч рублей. "За счет этих средств можно оплачивать аренду нежилых помещений для ведения бизнеса, проводить модернизацию, реконструкцию и капремонт зданий и сооружений, которые используются для предпринимательской деятельности, а также закупать оборудование и расходные материалы. Статистика говорит о том, что подавляющее большинство вологжан, которые получили единовременную финансовую помощь, продолжают предпринимательскую деятельность – с 2019 года их доля не опускалась ниже 93%, а в среднем составляет 97-98%", - цитирует пресс-служба Луценко. Одновременно с размером выплаты, увеличивается и срок, в течение которого гражданин обязан осуществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, крестьянского фермерского хозяйства, налогоплательщика налога на профессиональный доход с одного года до двух лет. При несоблюдении ряда условий выплата подлежит возврату в областной бюджет. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Также на предстоящей сессии депутаты планируют установить 20 ежемесячных стипендий губернатора области размером в 10 тысяч рублей каждая для поощрения спортсменов в возрасте от 14 лет до 21 года, добившихся высоких результатов в спорте в течение года. При этом будут учитываться результаты выступления на первенствах мира и Европы, юношеских Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах России, спартакиадах учащихся и молодежи, всероссийской спартакиаде среди инвалидов, спартакиаде среди сильнейших спортсменов и всероссийской универсиаде. Еще одна мера поддержки, которая может быть увеличена на предстоящей сессии, касается будущих медиков. Законопроектом, внесенным врио губернатора области, предлагается повысить размер компенсации расходов на оплату обучения по программам ординатуры начиная с 2024/2025 учебного года со 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Все эти законопроекты будут рассмотрены в ходе сессии ЗСО, которая состоится 30 мая.

https://ria.ru/20240514/blagoustroystvo-1945884620.html

https://ria.ru/20240513/sportshkola-1945652558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области