https://ria.ru/20240521/liptsy-1947366090.html
Ганчев сообщил об успешном наступлении российской армии под Липцами
Ганчев сообщил об успешном наступлении российской армии под Липцами - РИА Новости, 21.05.2024
Ганчев сообщил об успешном наступлении российской армии под Липцами
Российские войска успешно наступают в районе Липцов Харьковской области, они контролируют основные высоты и часть дорог, которые ВСУ могут использовать для... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:32
2024-05-21T11:32
2024-05-21T11:32
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
виталий ганчев
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские войска успешно наступают в районе Липцов Харьковской области, они контролируют основные высоты и часть дорог, которые ВСУ могут использовать для подтягивания резервов, сообщил в эфире Первого канал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Вторая часть наступления наших войск — это Липцы. Уже есть определенные успехи. Основные высоты, которые позволяют контролировать часть дорог, по которым ведут снабжение украинских вооруженных формирований и подтяжку их резервов, наши бойцы тоже уже могут контролировать", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947312648.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Ганчев сообщил об успешном наступлении российской армии под Липцами
Ганчев: ВС России контролируют основные высоты и часть дорог в районе Липцов