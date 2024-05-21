https://ria.ru/20240521/liptsy-1947366090.html

Ганчев сообщил об успешном наступлении российской армии под Липцами

Ганчев сообщил об успешном наступлении российской армии под Липцами - РИА Новости, 21.05.2024

Ганчев сообщил об успешном наступлении российской армии под Липцами

Российские войска успешно наступают в районе Липцов Харьковской области, они контролируют основные высоты и часть дорог, которые ВСУ могут использовать для... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:32

2024-05-21T11:32

2024-05-21T11:32

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

виталий ганчев

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские войска успешно наступают в районе Липцов Харьковской области, они контролируют основные высоты и часть дорог, которые ВСУ могут использовать для подтягивания резервов, сообщил в эфире Первого канал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Вторая часть наступления наших войск — это Липцы. Уже есть определенные успехи. Основные высоты, которые позволяют контролировать часть дорог, по которым ведут снабжение украинских вооруженных формирований и подтяжку их резервов, наши бойцы тоже уже могут контролировать", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947312648.html

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Кирилл Волков

безопасность, харьковская область, виталий ганчев, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина