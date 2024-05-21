https://ria.ru/20240521/lichnosti-1947488417.html

СК установил личности всех 17 погибших при обрушении дома в Белгороде

СК установил личности всех 17 погибших при обрушении дома в Белгороде - РИА Новости, 21.05.2024

СК установил личности всех 17 погибших при обрушении дома в Белгороде

Установлены личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:36

2024-05-21T17:36

2024-05-21T18:30

происшествия

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россия

украина

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Установлены личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Двенадцатого мая при атаке вооружённых формирований Украины города Белгорода снаряд попал в жилой многоэтажный дом, после чего обрушился один из подъездов. В результате этого террористического акта погибло 17 человек, 19 – получили ранения. В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших", - говорится в сообщении.Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, было принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир.

https://ria.ru/20240514/belgoroda-1945900750.html

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происшествия, белгород, россия, украина, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела