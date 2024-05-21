Ученые "Сириуса" и университета КНР создают новые лекарства против инфекций
"Сириус" и китайский университет разрабатывают новые подходы к лечению инфекций
© iStock.com / blackredУченый работает с пробирками в лаборатории
© iStock.com / blackred
Ученый работает с пробирками в лаборатории. Архивное фото
СИРИУС, 21 мая – РИА Новости. Новые подходы к лечению инфекционных заболеваний и лекарства против них разрабатывают ученые "Сириуса" совместно с китайским университетом, результатом этой работы может быть создание иного класса лекарственных препаратов, рассказал РИА Новости директор центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Роман Иванов.
Он пояснил, что сотрудничество с китайскими партнерами осуществляется в рамках реализации программы "Разработка подходов для профилактики и преодоления резистентности бактерий к противомикробным препаратам", осуществляемой на грант министерства науки и высшего образования России.
"Разрабатываются новые подходы к лечению инфекций, вызванных устойчивой к антибиотикам синегнойной палочкой. Изучается возможность применения препарата на основе наночастиц из белка ферритина. Аэробная грамотрицательная бактерия Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) вызывает опасные для жизни острые и хронические инфекции у людей. Особую актуальность имеет поиск новых подходов к лечению вызванных этим возбудителем инфекционных осложнений муковисцидоза, тяжелого наследственного заболевания", - пояснил Иванов.
Для решения этой проблемы, отметил он, планируется разработка серии лекарственных препаратов вместе с китайскими партнерами. "В рамках сотрудничества с университетом "Джилин" (Китай), имеющим задел в области доставки лекарств с помощью ферритиновых наночастиц, будут отработаны технологии создания новых препаратов, изучена их антимикробная активность in vitro и in vivo. Результатом может быть принципиально новый класс лекарственных препаратов для лечения инфекций, вызванных антибиотикорезистентными штаммами синегнойной палочки", - заключил Иванов.
Университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента РФ. Ранее Владимир Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета пригласил китайских студентов на Конгресс молодых ученых в Сириус, он состоится осенью.
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