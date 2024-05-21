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Ученые "Сириуса" и университета КНР создают новые лекарства против инфекций - РИА Новости, 21.05.2024
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05:59 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/lekarstva-1947321710.html
Ученые "Сириуса" и университета КНР создают новые лекарства против инфекций
Ученые "Сириуса" и университета КНР создают новые лекарства против инфекций - РИА Новости, 21.05.2024
Ученые "Сириуса" и университета КНР создают новые лекарства против инфекций
Новые подходы к лечению инфекционных заболеваний и лекарства против них разрабатывают ученые "Сириуса" совместно с китайским университетом, результатом этой... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:59
2024-05-21T05:59
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СИРИУС, 21 мая – РИА Новости. Новые подходы к лечению инфекционных заболеваний и лекарства против них разрабатывают ученые "Сириуса" совместно с китайским университетом, результатом этой работы может быть создание иного класса лекарственных препаратов, рассказал РИА Новости директор центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Роман Иванов. Он пояснил, что сотрудничество с китайскими партнерами осуществляется в рамках реализации программы "Разработка подходов для профилактики и преодоления резистентности бактерий к противомикробным препаратам", осуществляемой на грант министерства науки и высшего образования России. "Разрабатываются новые подходы к лечению инфекций, вызванных устойчивой к антибиотикам синегнойной палочкой. Изучается возможность применения препарата на основе наночастиц из белка ферритина. Аэробная грамотрицательная бактерия Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) вызывает опасные для жизни острые и хронические инфекции у людей. Особую актуальность имеет поиск новых подходов к лечению вызванных этим возбудителем инфекционных осложнений муковисцидоза, тяжелого наследственного заболевания", - пояснил Иванов. Для решения этой проблемы, отметил он, планируется разработка серии лекарственных препаратов вместе с китайскими партнерами. "В рамках сотрудничества с университетом "Джилин" (Китай), имеющим задел в области доставки лекарств с помощью ферритиновых наночастиц, будут отработаны технологии создания новых препаратов, изучена их антимикробная активность in vitro и in vivo. Результатом может быть принципиально новый класс лекарственных препаратов для лечения инфекций, вызванных антибиотикорезистентными штаммами синегнойной палочки", - заключил Иванов. Университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента РФ. Ранее Владимир Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета пригласил китайских студентов на Конгресс молодых ученых в Сириус, он состоится осенью.
https://ria.ru/20240520/kitay-1947276389.html
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Ученые "Сириуса" и университета КНР создают новые лекарства против инфекций

"Сириус" и китайский университет разрабатывают новые подходы к лечению инфекций

© iStock.com / blackredУченый работает с пробирками в лаборатории
Ученый работает с пробирками в лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / blackred
Ученый работает с пробирками в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 21 мая – РИА Новости. Новые подходы к лечению инфекционных заболеваний и лекарства против них разрабатывают ученые "Сириуса" совместно с китайским университетом, результатом этой работы может быть создание иного класса лекарственных препаратов, рассказал РИА Новости директор центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Роман Иванов.
Он пояснил, что сотрудничество с китайскими партнерами осуществляется в рамках реализации программы "Разработка подходов для профилактики и преодоления резистентности бактерий к противомикробным препаратам", осуществляемой на грант министерства науки и высшего образования России.
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"Разрабатываются новые подходы к лечению инфекций, вызванных устойчивой к антибиотикам синегнойной палочкой. Изучается возможность применения препарата на основе наночастиц из белка ферритина. Аэробная грамотрицательная бактерия Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) вызывает опасные для жизни острые и хронические инфекции у людей. Особую актуальность имеет поиск новых подходов к лечению вызванных этим возбудителем инфекционных осложнений муковисцидоза, тяжелого наследственного заболевания", - пояснил Иванов.
Для решения этой проблемы, отметил он, планируется разработка серии лекарственных препаратов вместе с китайскими партнерами. "В рамках сотрудничества с университетом "Джилин" (Китай), имеющим задел в области доставки лекарств с помощью ферритиновых наночастиц, будут отработаны технологии создания новых препаратов, изучена их антимикробная активность in vitro и in vivo. Результатом может быть принципиально новый класс лекарственных препаратов для лечения инфекций, вызванных антибиотикорезистентными штаммами синегнойной палочки", - заключил Иванов.
Университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента РФ. Ранее Владимир Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета пригласил китайских студентов на Конгресс молодых ученых в Сириус, он состоится осенью.
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