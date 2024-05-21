Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия допускает, что США планируют обострить ситуацию в Азии - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/lavrov-1947383690.html
Лавров: Россия допускает, что США планируют обострить ситуацию в Азии
Лавров: Россия допускает, что США планируют обострить ситуацию в Азии - РИА Новости, 21.05.2024
Лавров: Россия допускает, что США планируют обострить ситуацию в Азии
Москва не исключает, что Вашингтон вынашивает планы максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, в том числе вокруг КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:31
2024-05-21T12:31
в мире
вашингтон (штат)
сша
москва
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Москва не исключает, что Вашингтон вынашивает планы максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, в том числе вокруг КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он обратил внимание на военно-политическую активность США в Азии, в том числе с использованием ядерного компонента. "КНДР выразила свою серьезную озабоченность по поводу этих провокационных действий США и их союзников в этом регионе, которые направлены на провоцирование обострения обстановки вплоть до перехода к её горячей фазе. Мы не исключаем, что именно эти планы вынашивает Вашингтон со своими сателлитами, когда пытается спровоцировать беспорядки на Корейском полуострове ", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20240521/lavrov-1947356628.html
вашингтон (штат)
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, москва, сергей лавров
В мире, Вашингтон (штат), США, Москва, Сергей Лавров
Лавров: Россия допускает, что США планируют обострить ситуацию в Азии

Лавров: РФ не исключает, что США вынашивают планы обострить ситуацию в Азии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Москва не исключает, что Вашингтон вынашивает планы максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, в том числе вокруг КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он обратил внимание на военно-политическую активность США в Азии, в том числе с использованием ядерного компонента.
"КНДР выразила свою серьезную озабоченность по поводу этих провокационных действий США и их союзников в этом регионе, которые направлены на провоцирование обострения обстановки вплоть до перехода к её горячей фазе. Мы не исключаем, что именно эти планы вынашивает Вашингтон со своими сателлитами, когда пытается спровоцировать беспорядки на Корейском полуострове ", - сказал Лавров журналистам.
LIVE: Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Астане - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания ШОС в Астане. Трансляция
Вчера, 12:07
 
В миреВашингтон (штат)СШАМоскваСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала