https://ria.ru/20240521/lavrov-1947383690.html

Лавров: Россия допускает, что США планируют обострить ситуацию в Азии

Лавров: Россия допускает, что США планируют обострить ситуацию в Азии - РИА Новости, 21.05.2024

Лавров: Россия допускает, что США планируют обострить ситуацию в Азии

Москва не исключает, что Вашингтон вынашивает планы максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, в том числе вокруг КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:31

2024-05-21T12:31

2024-05-21T12:31

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сша

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сергей лавров

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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Москва не исключает, что Вашингтон вынашивает планы максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, в том числе вокруг КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он обратил внимание на военно-политическую активность США в Азии, в том числе с использованием ядерного компонента. "КНДР выразила свою серьезную озабоченность по поводу этих провокационных действий США и их союзников в этом регионе, которые направлены на провоцирование обострения обстановки вплоть до перехода к её горячей фазе. Мы не исключаем, что именно эти планы вынашивает Вашингтон со своими сателлитами, когда пытается спровоцировать беспорядки на Корейском полуострове ", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20240521/lavrov-1947356628.html

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в мире, вашингтон (штат), сша, москва, сергей лавров