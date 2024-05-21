https://ria.ru/20240521/lavrov-1947383690.html
Лавров: Россия допускает, что США планируют обострить ситуацию в Азии
Лавров: Россия допускает, что США планируют обострить ситуацию в Азии - РИА Новости, 21.05.2024
Лавров: Россия допускает, что США планируют обострить ситуацию в Азии
Москва не исключает, что Вашингтон вынашивает планы максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, в том числе вокруг КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:31
2024-05-21T12:31
2024-05-21T12:31
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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Москва не исключает, что Вашингтон вынашивает планы максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, в том числе вокруг КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он обратил внимание на военно-политическую активность США в Азии, в том числе с использованием ядерного компонента. "КНДР выразила свою серьезную озабоченность по поводу этих провокационных действий США и их союзников в этом регионе, которые направлены на провоцирование обострения обстановки вплоть до перехода к её горячей фазе. Мы не исключаем, что именно эти планы вынашивает Вашингтон со своими сателлитами, когда пытается спровоцировать беспорядки на Корейском полуострове ", - сказал Лавров журналистам.
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в мире, вашингтон (штат), сша, москва, сергей лавров
В мире, Вашингтон (штат), США, Москва, Сергей Лавров
Лавров: Россия допускает, что США планируют обострить ситуацию в Азии
Лавров: РФ не исключает, что США вынашивают планы обострить ситуацию в Азии