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В Латвии не будут призывать в армию обладателей второго гражданства России - РИА Новости, 21.05.2024
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23:38 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/latviya-1947544380.html
В Латвии не будут призывать в армию обладателей второго гражданства России
В Латвии не будут призывать в армию обладателей второго гражданства России - РИА Новости, 21.05.2024
В Латвии не будут призывать в армию обладателей второго гражданства России
На обязательную срочную службу не будут призывать граждан Латвии, у которых в порядке исключения есть также второе гражданство РФ, сообщает портал LSM со... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T23:38
2024-05-21T23:38
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На обязательную срочную службу не будут призывать граждан Латвии, у которых в порядке исключения есть также второе гражданство РФ, сообщает портал LSM со ссылкой на поправки в законопроект, которые были поддержаны правительством, но еще не утверждены парламентом. "В государственной службе обороны не разрешат служить двойным гражданам Латвии, которые также имеют российское гражданство", - говорится в сообщении. Отмечается, что по действующему закону таких граждан можно принимать на службу, а измененная версия, предложенная минобороны, предусматривает возможность призыва только для граждан Латвии со вторым гражданством стран ЕС, НАТО, Австралии, Бразилии и Новой Зеландии, а также государств, с которыми Латвия заключила соглашение о признании двойного гражданства. В настоящее время Россия не относится к странам, двойное гражданство с которыми Латвия признает, латвийцы могут быть также гражданами РФ только по спецразрешению правительства или в результате брака или усыновления. "Министерство обороны не считает, что двойное гражданство, полученное в соответствии с этими исключениями, отвечало бы национальным интересам. В министерстве полагают, что лицо, желающее создать или сохранить постоянную юридическую связь со страной, с которой не допускается двойное гражданство, и желает быть гражданином этой страны, потенциально может представлять угрозу интересам национальной безопасности", - отмечает издание. В апреле 2023 года парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе в течение года для мужчин с 18 лет начиная с июля. Минобороны Латвии в июле 2022 года предложило в течение пяти лет, начиная с 2023 года, вернуть обязательную военную службу. Согласно плану министерства, набор на службу будет проходить два раза в год - 1 января и 1 июля, срок службы составит 11 месяцев и один месяц будет выделен на отпуск.
https://ria.ru/20240510/latviya-1945038911.html
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в мире, латвия, россия, австралия, евросоюз, нато
В мире, Латвия, Россия, Австралия, Евросоюз, НАТО
В Латвии не будут призывать в армию обладателей второго гражданства России

На срочную службу не будут призывать граждан Латвии с двойным гражданством РФ

© Sputnik | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Риге
Военнослужащие в Риге
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Военнослужащие в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На обязательную срочную службу не будут призывать граждан Латвии, у которых в порядке исключения есть также второе гражданство РФ, сообщает портал LSM со ссылкой на поправки в законопроект, которые были поддержаны правительством, но еще не утверждены парламентом.
«
"В государственной службе обороны не разрешат служить двойным гражданам Латвии, которые также имеют российское гражданство", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по действующему закону таких граждан можно принимать на службу, а измененная версия, предложенная минобороны, предусматривает возможность призыва только для граждан Латвии со вторым гражданством стран ЕС, НАТО, Австралии, Бразилии и Новой Зеландии, а также государств, с которыми Латвия заключила соглашение о признании двойного гражданства.
В настоящее время Россия не относится к странам, двойное гражданство с которыми Латвия признает, латвийцы могут быть также гражданами РФ только по спецразрешению правительства или в результате брака или усыновления.
«
"Министерство обороны не считает, что двойное гражданство, полученное в соответствии с этими исключениями, отвечало бы национальным интересам. В министерстве полагают, что лицо, желающее создать или сохранить постоянную юридическую связь со страной, с которой не допускается двойное гражданство, и желает быть гражданином этой страны, потенциально может представлять угрозу интересам национальной безопасности", - отмечает издание.
В апреле 2023 года парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе в течение года для мужчин с 18 лет начиная с июля. Минобороны Латвии в июле 2022 года предложило в течение пяти лет, начиная с 2023 года, вернуть обязательную военную службу. Согласно плану министерства, набор на службу будет проходить два раза в год - 1 января и 1 июля, срок службы составит 11 месяцев и один месяц будет выделен на отпуск.
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