https://ria.ru/20240521/latviya-1947544380.html

В Латвии не будут призывать в армию обладателей второго гражданства России

В Латвии не будут призывать в армию обладателей второго гражданства России - РИА Новости, 21.05.2024

В Латвии не будут призывать в армию обладателей второго гражданства России

На обязательную срочную службу не будут призывать граждан Латвии, у которых в порядке исключения есть также второе гражданство РФ, сообщает портал LSM со... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T23:38

2024-05-21T23:38

2024-05-21T23:38

в мире

латвия

россия

австралия

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1759033530_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_6db6646f52911df5aafa9d249910fa20.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На обязательную срочную службу не будут призывать граждан Латвии, у которых в порядке исключения есть также второе гражданство РФ, сообщает портал LSM со ссылкой на поправки в законопроект, которые были поддержаны правительством, но еще не утверждены парламентом. "В государственной службе обороны не разрешат служить двойным гражданам Латвии, которые также имеют российское гражданство", - говорится в сообщении. Отмечается, что по действующему закону таких граждан можно принимать на службу, а измененная версия, предложенная минобороны, предусматривает возможность призыва только для граждан Латвии со вторым гражданством стран ЕС, НАТО, Австралии, Бразилии и Новой Зеландии, а также государств, с которыми Латвия заключила соглашение о признании двойного гражданства. В настоящее время Россия не относится к странам, двойное гражданство с которыми Латвия признает, латвийцы могут быть также гражданами РФ только по спецразрешению правительства или в результате брака или усыновления. "Министерство обороны не считает, что двойное гражданство, полученное в соответствии с этими исключениями, отвечало бы национальным интересам. В министерстве полагают, что лицо, желающее создать или сохранить постоянную юридическую связь со страной, с которой не допускается двойное гражданство, и желает быть гражданином этой страны, потенциально может представлять угрозу интересам национальной безопасности", - отмечает издание. В апреле 2023 года парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе в течение года для мужчин с 18 лет начиная с июля. Минобороны Латвии в июле 2022 года предложило в течение пяти лет, начиная с 2023 года, вернуть обязательную военную службу. Согласно плану министерства, набор на службу будет проходить два раза в год - 1 января и 1 июля, срок службы составит 11 месяцев и один месяц будет выделен на отпуск.

https://ria.ru/20240510/latviya-1945038911.html

https://ria.ru/20240506/latviya-1944047604.html

латвия

россия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, россия, австралия, евросоюз, нато