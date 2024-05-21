https://ria.ru/20240521/lantratova-1947375724.html
Эсеры рекомендовали Лантратову в главы комитета ГД по делам национальностей
Эсеры рекомендовали Лантратову в главы комитета ГД по делам национальностей - РИА Новости, 21.05.2024
Эсеры рекомендовали Лантратову в главы комитета ГД по делам национальностей
Фракция СРЗП рекомендовала первого зампреда комитета ГД по просвещению Яну Лантратову на пост главы комитета ГД по делам национальностей вместо Геннадия... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:07
2024-05-21T12:07
2024-05-21T12:11
политика
яна лантратова
сергей миронов
геннадий семигин
госдума рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фракция СРЗП рекомендовала первого зампреда комитета ГД по просвещению Яну Лантратову на пост главы комитета ГД по делам национальностей вместо Геннадия Семигина в рамках ротации, заявил во вторник лидер партии Сергей Миронов. "Сегодня на заседании фракции… в рамках ротации, - вы знаете, что у нас есть квоты на комитеты, - в рамках ротации фракцией принято решение о освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Юрьевича Семигина, и фракция рекомендовала на эту должность нашу коллегу Яну Валерьевну Лантратову", - сказал Миронов на пресс-подходе. Миронов выразил надежду, что Госдума рассмотрит и поддержит это решение фракции.
https://ria.ru/20240520/gosduma-1947204693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, яна лантратова, сергей миронов, геннадий семигин, госдума рф
Политика, Яна Лантратова, Сергей Миронов, Геннадий Семигин, Госдума РФ
Эсеры рекомендовали Лантратову в главы комитета ГД по делам национальностей
Эсеры рекомендовали Лантратову на пост главы комитета Госдумы вместо Семигина
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фракция СРЗП рекомендовала первого зампреда комитета ГД по просвещению Яну Лантратову на пост главы комитета ГД по делам национальностей вместо Геннадия Семигина в рамках ротации, заявил во вторник лидер партии Сергей Миронов.
"Сегодня на заседании фракции… в рамках ротации, - вы знаете, что у нас есть квоты на комитеты, - в рамках ротации фракцией принято решение о освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Юрьевича Семигина, и фракция рекомендовала на эту должность нашу коллегу Яну Валерьевну Лантратову", - сказал Миронов на пресс-подходе.
Миронов выразил надежду, что Госдума рассмотрит и поддержит это решение фракции.