https://ria.ru/20240521/lada-1947343305.html

На Wildberries начали продавать автомобили Lada

На Wildberries начали продавать автомобили Lada - РИА Новости, 21.05.2024

На Wildberries начали продавать автомобили Lada

Российские автомобили Lada появились в продаже на Wildberries; в дальнейшем маркетплейс планирует расширять у себя ассортимент транспортных средств, рассказали... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:08

2024-05-21T10:08

2024-05-21T10:08

авто

wildberries

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские автомобили Lada появились в продаже на Wildberries; в дальнейшем маркетплейс планирует расширять у себя ассортимент транспортных средств, рассказали РИА Новости в Wildberries. "Теперь на маркетплейсе можно приобрести автомобили от крупнейшего российского производителя. На первом этапе сотрудничества автомобили Lada будут доступны для покупки жителям Волгоградской области", - сообщили там. В компании отметили, что финальная цена авто на площадке будет известна заранее, а все представленные модели есть в наличии. "Купить автомобиль на Wildberries можно только по предоплате с карты, привязанной к профилю пользователя. После оплаты с покупателем свяжется менеджер официального дилера, чтобы запросить необходимую для заключения договора информацию и согласовать место доставки. Договор купли-продажи подписывается и передается покупателю перед выдачей автомобиля. На автомобили действует гарантия официального дилера - 3 года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше", - пояснили в компании. Категория "Транспортные средства" появилась на Wildberries 17 апреля. Сейчас в ней представлены несколько брендов автомобилей и мотоциклов. По информации маркетплейса, за первый месяц покупатели приобрели 11 автомобилей и один мотоцикл. Площадка планирует развивать новую категорию — в ней будут представлены также квадроциклы, снегоходы и другие транспортные средства. До этого, в конце апреля, "АвтоВАЗ" начал сотрудничать с "Мегамаркетом" - он стал первым маркетплейсом, который начал продавать отечественные автомобили Lada.

https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html

https://ria.ru/20240520/marketpleys-1947157861.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, wildberries, автоваз, lada vesta