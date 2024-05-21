https://ria.ru/20240521/kurs-1947340899.html

"Московская техническая школа" открыла новый образовательный курс

"Московская техническая школа" открыла новый образовательный курс - РИА Новости, 21.05.2024

"Московская техническая школа" открыла новый образовательный курс

"Московская техническая школа" (МТШ) вместе с Институтом общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова Российской академии наук (РАН) представила программу... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:14

2024-05-21T10:14

2024-05-21T10:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947341507_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_59058c9e4f2bd2a8578293890edad3a9.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Московская техническая школа" (МТШ) вместе с Институтом общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова Российской академии наук (РАН) представила программу по молекулярной спектроскопии в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника", сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Новый курс “Московской технической школы” по молекулярной спектроскопии охватывает теоретические основы и практические навыки в области молекулярного исследования и анализа различных веществ. Благодаря программе промышленники освоят современные способы оптического изучения свойств перспективных материалов и познакомятся с передовыми технологиями", – приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Он добавил, что на сегодняшний день подобные компетенции особенно актуальны в микроэлектронике, фармацевтике и пищевой отрасли.Отмечается, что очный курс "Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов" рассчитан на 38 академических часов. После обучения слушатели смогут получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца.В свою очередь, главный научный сотрудник заведующий центром цвета Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН Сергей Козюхин заявил, что данный курс направлен на ознакомление с основами различных современных методов молекулярной спектроскопии. Обучение будет полезно научным сотрудникам, инженерам и лаборантам.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, власти Москвы в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создали проект "Московская техническая школа". Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.В ДИПП отметили, что на сегодняшний день проект предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыли 9 общих направлений, а также 4 специальных. Разработано порядка 160 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия.Ранее Овчинский сообщал, что МТШ вместе со столичным Политехом запустили очный курс по направлению "Беспилотный транспорт".

https://ria.ru/20240520/servis-1947193075.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, сергей собянин