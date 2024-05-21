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Похудевшему на 50 килограммов псу-толстяку Кругетсу ищут новый дом - РИА Новости, 21.05.2024
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17:03 21.05.2024 (обновлено: 17:42 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/krugets-1947480029.html
Похудевшему на 50 килограммов псу-толстяку Кругетсу ищут новый дом
Похудевшему на 50 килограммов псу-толстяку Кругетсу ищут новый дом - РИА Новости, 21.05.2024
Похудевшему на 50 килограммов псу-толстяку Кругетсу ищут новый дом
Весивший почти центнер пес Кругетс из Нижнего Новгорода за семь месяцев похудел вдвое, волонтеры ищут ему новых хозяев, сообщил благотворительный фонд для... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:03
2024-05-21T17:42
общество
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая — РИА Новости. Весивший почти центнер пес Кругетс из Нижнего Новгорода за семь месяцев похудел вдвое, волонтеры ищут ему новых хозяев, сообщил благотворительный фонд для бездомных животных "Сострадание НН" на странице в соцсети "ВКонтакте"."Начинаем искать дом для Кругетса. Спустя несколько месяцев лечения, диеты и реабилитации Круги начал подниматься и ходить. На сегодняшний день вес 55,9 килограмма", — говорится в публикации.В фонде отметили, что из-за лишнего веса у Кругетса произошли изменения в суставах и он иногда хромает, зато у пса громкий голос и он может стать отличным охранником."Такой крупной собаке будет тяжело и жарко жить в квартире, поэтому идеальными условиями для его проживания станет частный дом с огороженной территорией. Кругетс добр по отношению к своим людям, с теми, кого знает, он верный, добрый и послушный", — подчеркнули волонтеры.По их словам, Кругетсу около пяти лет, ему сделали необходимые прививки и обработали от паразитов. Сейчас пес ждет новых хозяев в ветеринарном госпитале.
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общество, нижний новгород
Общество, Нижний Новгород
Похудевшему на 50 килограммов псу-толстяку Кругетсу ищут новый дом

Похудевшему на 50 кг нижегородскому псу-толстяку Кругетсу ищут новый дом

© Фото : Сострадание НН/VKАлабай Кругетс
Алабай Кругетс - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Сострадание НН/VK
Алабай Кругетс. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая — РИА Новости. Весивший почти центнер пес Кругетс из Нижнего Новгорода за семь месяцев похудел вдвое, волонтеры ищут ему новых хозяев, сообщил благотворительный фонд для бездомных животных "Сострадание НН" на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Начинаем искать дом для Кругетса. Спустя несколько месяцев лечения, диеты и реабилитации Круги начал подниматься и ходить. На сегодняшний день вес 55,9 килограмма", — говорится в публикации.
© Фото : Сострадание НН/VKАлабай Кругетс
Алабай Кругетс - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Сострадание НН/VK
Алабай Кругетс

В конце октября 2023 года волонтеры нашли на улице алабая весом около ста килограммов. Пес, получивший кличку Кругетс, из-за крайней степени ожирения практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Чтобы проверить суставы лап, необходимо сделать рентген, для этого собаке нужно было похудеть до 50 килограммов. Пса поместили в госпиталь и прописали диету. В итоге ему удалось скинуть около половины центнера.

В фонде отметили, что из-за лишнего веса у Кругетса произошли изменения в суставах и он иногда хромает, зато у пса громкий голос и он может стать отличным охранником.
«
"Такой крупной собаке будет тяжело и жарко жить в квартире, поэтому идеальными условиями для его проживания станет частный дом с огороженной территорией. Кругетс добр по отношению к своим людям, с теми, кого знает, он верный, добрый и послушный", — подчеркнули волонтеры.
По их словам, Кругетсу около пяти лет, ему сделали необходимые прививки и обработали от паразитов. Сейчас пес ждет новых хозяев в ветеринарном госпитале.
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