Похудевшему на 50 килограммов псу-толстяку Кругетсу ищут новый дом
Похудевшему на 50 кг нижегородскому псу-толстяку Кругетсу ищут новый дом
Алабай Кругетс. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая — РИА Новости. Весивший почти центнер пес Кругетс из Нижнего Новгорода за семь месяцев похудел вдвое, волонтеры ищут ему новых хозяев, сообщил благотворительный фонд для бездомных животных "Сострадание НН" на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Начинаем искать дом для Кругетса. Спустя несколько месяцев лечения, диеты и реабилитации Круги начал подниматься и ходить. На сегодняшний день вес 55,9 килограмма", — говорится в публикации.
В конце октября 2023 года волонтеры нашли на улице алабая весом около ста килограммов. Пес, получивший кличку Кругетс, из-за крайней степени ожирения практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Чтобы проверить суставы лап, необходимо сделать рентген, для этого собаке нужно было похудеть до 50 килограммов. Пса поместили в госпиталь и прописали диету. В итоге ему удалось скинуть около половины центнера.
В фонде отметили, что из-за лишнего веса у Кругетса произошли изменения в суставах и он иногда хромает, зато у пса громкий голос и он может стать отличным охранником.
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"Такой крупной собаке будет тяжело и жарко жить в квартире, поэтому идеальными условиями для его проживания станет частный дом с огороженной территорией. Кругетс добр по отношению к своим людям, с теми, кого знает, он верный, добрый и послушный", — подчеркнули волонтеры.
По их словам, Кругетсу около пяти лет, ему сделали необходимые прививки и обработали от паразитов. Сейчас пес ждет новых хозяев в ветеринарном госпитале.
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