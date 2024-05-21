https://ria.ru/20240521/krugets-1947480029.html

Похудевшему на 50 килограммов псу-толстяку Кругетсу ищут новый дом

Похудевшему на 50 килограммов псу-толстяку Кругетсу ищут новый дом - РИА Новости, 21.05.2024

Похудевшему на 50 килограммов псу-толстяку Кругетсу ищут новый дом

Весивший почти центнер пес Кругетс из Нижнего Новгорода за семь месяцев похудел вдвое, волонтеры ищут ему новых хозяев, сообщил благотворительный фонд для... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:03

2024-05-21T17:03

2024-05-21T17:42

общество

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая — РИА Новости. Весивший почти центнер пес Кругетс из Нижнего Новгорода за семь месяцев похудел вдвое, волонтеры ищут ему новых хозяев, сообщил благотворительный фонд для бездомных животных "Сострадание НН" на странице в соцсети "ВКонтакте"."Начинаем искать дом для Кругетса. Спустя несколько месяцев лечения, диеты и реабилитации Круги начал подниматься и ходить. На сегодняшний день вес 55,9 килограмма", — говорится в публикации.В фонде отметили, что из-за лишнего веса у Кругетса произошли изменения в суставах и он иногда хромает, зато у пса громкий голос и он может стать отличным охранником."Такой крупной собаке будет тяжело и жарко жить в квартире, поэтому идеальными условиями для его проживания станет частный дом с огороженной территорией. Кругетс добр по отношению к своим людям, с теми, кого знает, он верный, добрый и послушный", — подчеркнули волонтеры.По их словам, Кругетсу около пяти лет, ему сделали необходимые прививки и обработали от паразитов. Сейчас пес ждет новых хозяев в ветеринарном госпитале.

https://ria.ru/20231110/pes-1908671866.html

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общество, нижний новгород