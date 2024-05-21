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Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля
Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля - РИА Новости, 21.05.2024
Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заверил, что состояние здоровья короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда не внушает опасений, несмотря... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:33
2024-05-21T14:33
2024-05-21T14:33
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мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
салман бен абдель азиз аль сауд
мухаммед бен сальман
сальман бен абдель азиз аль сауд
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ДОХА, 21 мая - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заверил, что состояние здоровья короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда не внушает опасений, несмотря на госпитализацию в воскресенье из-за воспаления легких, сообщило саудовский государственный телеканал с заседания правительства. Наследный принц возглавил во вторник заседание кабинета министров вместо короля. "Его Высочество наследный принц заверяет всех, что хранитель двух исламских святынь здоров, и выражает признательность всем, кто беспокоился о здоровье хранителя двух святынь, молясь Всевышнему даровать хранителю двух святынь скорейшее выздоровление и благополучие", - передал телеканал. В минувшее воскресенье канцелярия саудовского монарха сообщила, что король был помещён в больницу в Джидде для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах. Позднее медики уточнили, что у Аль Сауда выявлено воспаление легких.
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в мире, саудовская аравия, джидда, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), салман бен абдель азиз аль сауд, мухаммед бен сальман, сальман бен абдель азиз аль сауд
В мире, Саудовская Аравия, Джидда, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Мухаммед бен Сальман, Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля
Наследный принц Саудовской Аравии: состояние здоровья короля не внушает опасений