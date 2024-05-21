Рейтинг@Mail.ru
Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/korol-1947421523.html
Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля
Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля - РИА Новости, 21.05.2024
Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заверил, что состояние здоровья короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда не внушает опасений, несмотря... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:33
2024-05-21T14:33
в мире
саудовская аравия
джидда
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
салман бен абдель азиз аль сауд
мухаммед бен сальман
сальман бен абдель азиз аль сауд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150633/98/1506339866_0:237:2797:1810_1920x0_80_0_0_9c17a7fb9b6dc0ce8f9c920690ec8185.jpg
ДОХА, 21 мая - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заверил, что состояние здоровья короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда не внушает опасений, несмотря на госпитализацию в воскресенье из-за воспаления легких, сообщило саудовский государственный телеканал с заседания правительства. Наследный принц возглавил во вторник заседание кабинета министров вместо короля. "Его Высочество наследный принц заверяет всех, что хранитель двух исламских святынь здоров, и выражает признательность всем, кто беспокоился о здоровье хранителя двух святынь, молясь Всевышнему даровать хранителю двух святынь скорейшее выздоровление и благополучие", - передал телеканал. В минувшее воскресенье канцелярия саудовского монарха сообщила, что король был помещён в больницу в Джидде для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах. Позднее медики уточнили, что у Аль Сауда выявлено воспаление легких.
https://ria.ru/20240520/kronprints-1947089050.html
саудовская аравия
джидда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150633/98/1506339866_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_daa1bed7fdee3fa932aa978786122c8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, джидда, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), салман бен абдель азиз аль сауд, мухаммед бен сальман, сальман бен абдель азиз аль сауд
В мире, Саудовская Аравия, Джидда, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Мухаммед бен Сальман, Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля

Наследный принц Саудовской Аравии: состояние здоровья короля не внушает опасений

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкКороль Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 21 мая - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заверил, что состояние здоровья короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда не внушает опасений, несмотря на госпитализацию в воскресенье из-за воспаления легких, сообщило саудовский государственный телеканал с заседания правительства.
Наследный принц возглавил во вторник заседание кабинета министров вместо короля.
«
"Его Высочество наследный принц заверяет всех, что хранитель двух исламских святынь здоров, и выражает признательность всем, кто беспокоился о здоровье хранителя двух святынь, молясь Всевышнему даровать хранителю двух святынь скорейшее выздоровление и благополучие", - передал телеканал.
В минувшее воскресенье канцелярия саудовского монарха сообщила, что король был помещён в больницу в Джидде для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах. Позднее медики уточнили, что у Аль Сауда выявлено воспаление легких.
Наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили
20 мая, 06:52
 
В миреСаудовская АравияДжиддаМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Салман бен Абдель Азиз Аль СаудМухаммед бен СальманСальман бен Абдель Азиз аль Сауд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала