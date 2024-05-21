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Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля

Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля - РИА Новости, 21.05.2024

Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заверил, что состояние здоровья короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда не внушает опасений, несмотря... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:33

2024-05-21T14:33

2024-05-21T14:33

в мире

саудовская аравия

джидда

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

салман бен абдель азиз аль сауд

мухаммед бен сальман

сальман бен абдель азиз аль сауд

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ДОХА, 21 мая - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заверил, что состояние здоровья короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда не внушает опасений, несмотря на госпитализацию в воскресенье из-за воспаления легких, сообщило саудовский государственный телеканал с заседания правительства. Наследный принц возглавил во вторник заседание кабинета министров вместо короля. "Его Высочество наследный принц заверяет всех, что хранитель двух исламских святынь здоров, и выражает признательность всем, кто беспокоился о здоровье хранителя двух святынь, молясь Всевышнему даровать хранителю двух святынь скорейшее выздоровление и благополучие", - передал телеканал. В минувшее воскресенье канцелярия саудовского монарха сообщила, что король был помещён в больницу в Джидде для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах. Позднее медики уточнили, что у Аль Сауда выявлено воспаление легких.

https://ria.ru/20240520/kronprints-1947089050.html

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