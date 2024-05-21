Рейтинг@Mail.ru
Снесший мост в Балтиморе контейнеровоз переместили - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 21.05.2024 (обновлено: 05:46 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/konteynerovoz-1947312844.html
Снесший мост в Балтиморе контейнеровоз переместили
Снесший мост в Балтиморе контейнеровоз переместили - РИА Новости, 21.05.2024
Снесший мост в Балтиморе контейнеровоз переместили
Контейнеровоз, обрушивший в марте мост в американском Балтиморе, переместили, сообщил Белый дом. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T01:37
2024-05-21T05:46
балтимор
в мире
коломбо
шри-ланка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936149129_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e82fac64351c48d74fe5a8f365afeb95.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Контейнеровоз, обрушивший в марте мост в американском Балтиморе, переместили, сообщил Белый дом."Контейнеровоз, который врезался в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки, был перемещен, что стало большим шагом вперед на пути к полному открытию канала, ведущего в порт Балтимора", — говорится в заявлении. Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Погибли шесть человек, еще один пострадал. Судоходство в порту планируется полностью восстановить к концу мая.
https://ria.ru/20240402/baltimor-1937300716.html
балтимор
коломбо
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936149129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f9e1475e1d589e0a5e3fd74dd86a853.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балтимор, в мире, коломбо, шри-ланка
Балтимор, В мире, Коломбо, Шри-Ланка
Снесший мост в Балтиморе контейнеровоз переместили

Белый дом: контейнеровоз, обрушивший мост в городе Балтимор, переместили

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Контейнеровоз, обрушивший в марте мост в американском Балтиморе, переместили, сообщил Белый дом.
«
"Контейнеровоз, который врезался в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки, был перемещен, что стало большим шагом вперед на пути к полному открытию канала, ведущего в порт Балтимора", — говорится в заявлении.
Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Погибли шесть человек, еще один пострадал. Судоходство в порту планируется полностью восстановить к концу мая.
Последствия разрушения моста в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок моста в Балтиморе
2 апреля, 11:46
 
БалтиморВ миреКоломбоШри-Ланка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала