https://ria.ru/20240521/konteynerovoz-1947312844.html

Снесший мост в Балтиморе контейнеровоз переместили

Снесший мост в Балтиморе контейнеровоз переместили - РИА Новости, 21.05.2024

Снесший мост в Балтиморе контейнеровоз переместили

Контейнеровоз, обрушивший в марте мост в американском Балтиморе, переместили, сообщил Белый дом. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T01:37

2024-05-21T01:37

2024-05-21T05:46

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Контейнеровоз, обрушивший в марте мост в американском Балтиморе, переместили, сообщил Белый дом."Контейнеровоз, который врезался в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки, был перемещен, что стало большим шагом вперед на пути к полному открытию канала, ведущего в порт Балтимора", — говорится в заявлении. Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Погибли шесть человек, еще один пострадал. Судоходство в порту планируется полностью восстановить к концу мая.

https://ria.ru/20240402/baltimor-1937300716.html

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балтимор, в мире, коломбо, шри-ланка