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Снесший мост в Балтиморе контейнеровоз переместили
Снесший мост в Балтиморе контейнеровоз переместили - РИА Новости, 21.05.2024
Снесший мост в Балтиморе контейнеровоз переместили
Контейнеровоз, обрушивший в марте мост в американском Балтиморе, переместили, сообщил Белый дом. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T01:37
2024-05-21T01:37
2024-05-21T05:46
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Контейнеровоз, обрушивший в марте мост в американском Балтиморе, переместили, сообщил Белый дом."Контейнеровоз, который врезался в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки, был перемещен, что стало большим шагом вперед на пути к полному открытию канала, ведущего в порт Балтимора", — говорится в заявлении. Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Погибли шесть человек, еще один пострадал. Судоходство в порту планируется полностью восстановить к концу мая.
https://ria.ru/20240402/baltimor-1937300716.html
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балтимор, в мире, коломбо, шри-ланка
Балтимор, В мире, Коломбо, Шри-Ланка
Снесший мост в Балтиморе контейнеровоз переместили
Белый дом: контейнеровоз, обрушивший мост в городе Балтимор, переместили