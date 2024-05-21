https://ria.ru/20240521/konfiskatsiya-1947542871.html

"Репортеры без границ" осудили конфискацию оборудования в офисе АП

"Репортеры без границ" осудили конфискацию оборудования в офисе АП - РИА Новости, 21.05.2024

"Репортеры без границ" осудили конфискацию оборудования в офисе АП

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) осудила конфискацию оборудования в офисе американского агентства Ассошиэйтед Пресс в... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T23:19

2024-05-21T23:19

2024-05-21T23:19

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) осудила конфискацию оборудования в офисе американского агентства Ассошиэйтед Пресс в городе Сдерот на юге Израиля, назвав ее "вопиющим актом цензуры" со стороны израильских властей. Ранее во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что представители израильского министерства связи, возглавляемого министром Шломо Карьи, изъяли у отделения агентства в городе Сдерот вещательное оборудование, а также прервали прямую трансляцию агентства, обвинив его в нарушении недавно принятого закона о запрете катарского телеканала "Аль-Джазира". Отмечается, что изначально сотрудники агентства получили указание прекратить трансляцию общего вида севера сектора Газа, на что они ответили отказом. Позднее сотрудники израильского минсвязи прибыли в офис Ассошиэйтед Пресс и изъяли оборудование и прекратили трансляцию, а также вручили сотрудникам офиса уведомление о нарушении закона об иностранных вещателях, поскольку телеканал "Аль-Джазира" пользуется прямыми трансляциями агентства. "Запретив "Аль-Джазиру", Израиль пришел за АП. RSF осуждает конфискацию камеры новостного агентства и остановку прямой трансляции, показывавшей виды Газы, под предлогом, что эти изображения поставляются "Аль-Джазире" помимо прочих СМИ. Это вопиющий акт цензуры", - говорится в публикации на странице организации в социальной сети X. В начале апреля парламент Израиля (кнессет) одобрил во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет правительству закрыть филиал телеканала "Аль-Джазира" в Израиле из-за опасений, что вещание этой сети наносит ущерб национальной безопасности. В начале мая офис телеканала в Израиле был закрыт, а оборудование конфисковано. В силовом блоке правительства Израиля полагают, что вещание, в частности, о событиях в секторе Газа, наносит ущерб безопасности страны, если, к примеру, на основе трансляций можно получить информацию о позициях или расположении израильских военных. В правительстве неоднократно обсуждался вопрос закрытия филиала катарского телеканала в Израиле, однако на фоне роли Катара в переговорах по заложникам этот вопрос постоянно откладывался. Прекращение вещания зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле еще в октябре 2023 года, после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства".

https://ria.ru/20240518/sanktsii-1946893998.html

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в мире, технологии, израиль, сдерот, катар, репортеры без границ