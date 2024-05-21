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Со знаком плюс. В России обсудили, как использовать изменение климата - РИА Новости, 21.05.2024
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Экология
 
09:00 21.05.2024 (обновлено: 10:29 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/klimat-1947259492.html
Со знаком плюс. В России обсудили, как использовать изменение климата
Со знаком плюс. В России обсудили, как использовать изменение климата - РИА Новости, 21.05.2024
Со знаком плюс. В России обсудили, как использовать изменение климата
Влияние изменения климата на устойчивое развитие регионов и способы решения экологических проблем обсудили в Москве участники ESG-форума "Три кита национальной... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:00
2024-05-21T10:29
экология
экология
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Влияние изменения климата на устойчивое развитие регионов и способы решения экологических проблем обсудили в Москве участники ESG-форума "Три кита национальной повестки".Спикеры отметили, что воздействие человека на окружающую среду сегодня приобрело планетарные масштабы и влияет на все сферы экосистемы.На данный момент, по словам участников, выделяется две тенденции в развитии добывающей промышленности в условиях глобального потепления. С одной стороны, изменения климата могут привести к уменьшению простоев в работе, улучшению условий труда на открытом воздухе, сокращению потребления энергии за отопительный период. С другой стороны, в результате климатических изменений растет риск уменьшения добычи газа, усиливается опасность работы в шахтах, повышается угроза объектам нефтегазового комплекса, металлическим конструкциям и дамбам.Подобные позитивные и негативные последствия потепления характеры и для транспортной отрасли, сельского и лесного хозяйств, строительства и ЖКХ, отметили эксперты.Для решения экологических проблем регионов специалисты предлагают, например, расширять сеяные выпасы для использования их в форме зеленого корма в период выгорания пастбищ, применять передовые технологии мониторинга для борьбы с пожарами, внедрять новые конструкторские решения с использованием стойких к колебаниям температур материалов.По их словам, потепление оказывает серьезное воздействие на человеческий капитал и экономическое развитие России, поэтому необходимо разрабатывать программы адаптации регионов к изменениям климата, повышать уровень знаний представителей органов власти, сотрудников предприятий и общественных организаций о влиянии климатических изменений, а также сформировать каталог наилучших решений и технологий по адаптации к изменениям климата.&quot;Региональные программы должны учитывать все особенности, связанные с отраслевым развитием, и использовать это в своей деятельности&quot;, – сообщила доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Светлана Жура.Эксперты подчеркнули, что проекты в области экологии не являются убыточными, а наоборот, оказываются выгодными для различных отраслей бизнеса."Экологические и климатические проекты дают серьезный экономический эффект для предприятия или региона", – рассказала ведущий научный сотрудник Высшей школы тарифного регулирования РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Сударикова.Кроме того, в рамках сессии спикеры призвали компании пересаживать своих сотрудников на электромобили и проводить мероприятия по снижению углеродного следа, сообщили, что правильная утилизация является ключом к устойчивому развитию, а также рассказали о технологии мониторинга парниковых газов из космоса.
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экология, экономика, социальный навигатор, мисис, россия, москва, рэу имени г. в. плеханова, общество
Экология, Экология, Экономика, Социальный навигатор, МИСиС, Россия, Москва, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество

Со знаком плюс. В России обсудили, как использовать изменение климата

© iStock.com / pixdeluxeСбор урожая
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / pixdeluxe
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Влияние изменения климата на устойчивое развитие регионов и способы решения экологических проблем обсудили в Москве участники ESG-форума "Три кита национальной повестки".
Спикеры отметили, что воздействие человека на окружающую среду сегодня приобрело планетарные масштабы и влияет на все сферы экосистемы.
На данный момент, по словам участников, выделяется две тенденции в развитии добывающей промышленности в условиях глобального потепления. С одной стороны, изменения климата могут привести к уменьшению простоев в работе, улучшению условий труда на открытом воздухе, сокращению потребления энергии за отопительный период. С другой стороны, в результате климатических изменений растет риск уменьшения добычи газа, усиливается опасность работы в шахтах, повышается угроза объектам нефтегазового комплекса, металлическим конструкциям и дамбам.
Подобные позитивные и негативные последствия потепления характеры и для транспортной отрасли, сельского и лесного хозяйств, строительства и ЖКХ, отметили эксперты.
© iStock.com / teekidДобыча газа
Добыча газа - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© iStock.com / teekid
Добыча газа
Для решения экологических проблем регионов специалисты предлагают, например, расширять сеяные выпасы для использования их в форме зеленого корма в период выгорания пастбищ, применять передовые технологии мониторинга для борьбы с пожарами, внедрять новые конструкторские решения с использованием стойких к колебаниям температур материалов.
По их словам, потепление оказывает серьезное воздействие на человеческий капитал и экономическое развитие России, поэтому необходимо разрабатывать программы адаптации регионов к изменениям климата, повышать уровень знаний представителей органов власти, сотрудников предприятий и общественных организаций о влиянии климатических изменений, а также сформировать каталог наилучших решений и технологий по адаптации к изменениям климата.
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"Региональные программы должны учитывать все особенности, связанные с отраслевым развитием, и использовать это в своей деятельности", сообщила доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Светлана Жура.

Эксперты подчеркнули, что проекты в области экологии не являются убыточными, а наоборот, оказываются выгодными для различных отраслей бизнеса.
"Экологические и климатические проекты дают серьезный экономический эффект для предприятия или региона", – рассказала ведущий научный сотрудник Высшей школы тарифного регулирования РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Сударикова.
Кроме того, в рамках сессии спикеры призвали компании пересаживать своих сотрудников на электромобили и проводить мероприятия по снижению углеродного следа, сообщили, что правильная утилизация является ключом к устойчивому развитию, а также рассказали о технологии мониторинга парниковых газов из космоса.
 
ЭкологияЭкологияЭкономикаСоциальный навигаторМИСиСРоссияМоскваРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
 
 
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