https://ria.ru/20240521/klimat-1947259492.html

Со знаком плюс. В России обсудили, как использовать изменение климата

Со знаком плюс. В России обсудили, как использовать изменение климата - РИА Новости, 21.05.2024

Со знаком плюс. В России обсудили, как использовать изменение климата

Влияние изменения климата на устойчивое развитие регионов и способы решения экологических проблем обсудили в Москве участники ESG-форума "Три кита национальной... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:00

2024-05-21T09:00

2024-05-21T10:29

экология

экология

экономика

социальный навигатор

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москва

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Влияние изменения климата на устойчивое развитие регионов и способы решения экологических проблем обсудили в Москве участники ESG-форума "Три кита национальной повестки".Спикеры отметили, что воздействие человека на окружающую среду сегодня приобрело планетарные масштабы и влияет на все сферы экосистемы.На данный момент, по словам участников, выделяется две тенденции в развитии добывающей промышленности в условиях глобального потепления. С одной стороны, изменения климата могут привести к уменьшению простоев в работе, улучшению условий труда на открытом воздухе, сокращению потребления энергии за отопительный период. С другой стороны, в результате климатических изменений растет риск уменьшения добычи газа, усиливается опасность работы в шахтах, повышается угроза объектам нефтегазового комплекса, металлическим конструкциям и дамбам.Подобные позитивные и негативные последствия потепления характеры и для транспортной отрасли, сельского и лесного хозяйств, строительства и ЖКХ, отметили эксперты.Для решения экологических проблем регионов специалисты предлагают, например, расширять сеяные выпасы для использования их в форме зеленого корма в период выгорания пастбищ, применять передовые технологии мониторинга для борьбы с пожарами, внедрять новые конструкторские решения с использованием стойких к колебаниям температур материалов.По их словам, потепление оказывает серьезное воздействие на человеческий капитал и экономическое развитие России, поэтому необходимо разрабатывать программы адаптации регионов к изменениям климата, повышать уровень знаний представителей органов власти, сотрудников предприятий и общественных организаций о влиянии климатических изменений, а также сформировать каталог наилучших решений и технологий по адаптации к изменениям климата."Региональные программы должны учитывать все особенности, связанные с отраслевым развитием, и использовать это в своей деятельности", – сообщила доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Светлана Жура.Эксперты подчеркнули, что проекты в области экологии не являются убыточными, а наоборот, оказываются выгодными для различных отраслей бизнеса."Экологические и климатические проекты дают серьезный экономический эффект для предприятия или региона", – рассказала ведущий научный сотрудник Высшей школы тарифного регулирования РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Сударикова.Кроме того, в рамках сессии спикеры призвали компании пересаживать своих сотрудников на электромобили и проводить мероприятия по снижению углеродного следа, сообщили, что правильная утилизация является ключом к устойчивому развитию, а также рассказали о технологии мониторинга парниковых газов из космоса.

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экология, экономика, социальный навигатор, мисис, россия, москва, рэу имени г. в. плеханова, общество