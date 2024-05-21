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Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть - РИА Новости, 21.05.2024
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00:08 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/kitay-1947308652.html
Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть
Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть - РИА Новости, 21.05.2024
Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть
Россия в апреле нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть в годовом выражении - до 144 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T00:08
2024-05-21T00:08
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия в апреле нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть в годовом выражении - до 144 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. При этом в денежном выражении стоимость поставок увеличилась в полтора раза - до 570 миллионов долларов. Так, российский экспорт никеля в апреле подскочил более чем в шесть раз в годовом выражении - до 4,2 тысячи тонн, а его стоимость достигла 62 миллионов долларов против 16 миллионов годом ранее. Одновременно выросли поставки меди - на треть в физическом и денежном выражении, до 20 тысяч тонн на 174 миллиона долларов. Наконец, продажи алюминия увеличились на 27% - до 120 тысяч тонн, а его стоимость составила 335 миллионов долларов против 230 миллионов годом ранее.
https://ria.ru/20240520/indiya-1947084646.html
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экономика, россия, китай
Экономика, Россия, Китай
Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть

РФ в апреле нарастила поставки меди, никеля и алюминия в КНР до 144 тысяч тонн

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия в апреле нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть в годовом выражении - до 144 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
При этом в денежном выражении стоимость поставок увеличилась в полтора раза - до 570 миллионов долларов.
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Так, российский экспорт никеля в апреле подскочил более чем в шесть раз в годовом выражении - до 4,2 тысячи тонн, а его стоимость достигла 62 миллионов долларов против 16 миллионов годом ранее.
Одновременно выросли поставки меди - на треть в физическом и денежном выражении, до 20 тысяч тонн на 174 миллиона долларов. Наконец, продажи алюминия увеличились на 27% - до 120 тысяч тонн, а его стоимость составила 335 миллионов долларов против 230 миллионов годом ранее.
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