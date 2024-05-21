https://ria.ru/20240521/kitay-1947308652.html

Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть

Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть - РИА Новости, 21.05.2024

Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть

Россия в апреле нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть в годовом выражении - до 144 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T00:08

2024-05-21T00:08

2024-05-21T00:08

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия в апреле нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть в годовом выражении - до 144 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. При этом в денежном выражении стоимость поставок увеличилась в полтора раза - до 570 миллионов долларов. Так, российский экспорт никеля в апреле подскочил более чем в шесть раз в годовом выражении - до 4,2 тысячи тонн, а его стоимость достигла 62 миллионов долларов против 16 миллионов годом ранее. Одновременно выросли поставки меди - на треть в физическом и денежном выражении, до 20 тысяч тонн на 174 миллиона долларов. Наконец, продажи алюминия увеличились на 27% - до 120 тысяч тонн, а его стоимость составила 335 миллионов долларов против 230 миллионов годом ранее.

https://ria.ru/20240520/indiya-1947084646.html

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россия

китай

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экономика, россия, китай