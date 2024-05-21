https://ria.ru/20240521/kitay-1947308652.html
Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть
Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть - РИА Новости, 21.05.2024
Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть
Россия в апреле нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть в годовом выражении - до 144 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T00:08
2024-05-21T00:08
2024-05-21T00:08
экономика
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758531336_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_e59a53f9356f473c9565694d9f5e5af4.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия в апреле нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть в годовом выражении - до 144 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. При этом в денежном выражении стоимость поставок увеличилась в полтора раза - до 570 миллионов долларов. Так, российский экспорт никеля в апреле подскочил более чем в шесть раз в годовом выражении - до 4,2 тысячи тонн, а его стоимость достигла 62 миллионов долларов против 16 миллионов годом ранее. Одновременно выросли поставки меди - на треть в физическом и денежном выражении, до 20 тысяч тонн на 174 миллиона долларов. Наконец, продажи алюминия увеличились на 27% - до 120 тысяч тонн, а его стоимость составила 335 миллионов долларов против 230 миллионов годом ранее.
https://ria.ru/20240520/indiya-1947084646.html
https://ria.ru/20240413/alyuminiy-1939748360.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758531336_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_691868729e18e1280d8af10eb40a061e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай
Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть
РФ в апреле нарастила поставки меди, никеля и алюминия в КНР до 144 тысяч тонн
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия в апреле нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть в годовом выражении - до 144 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
При этом в денежном выражении стоимость поставок увеличилась в полтора раза - до 570 миллионов долларов.
Так, российский экспорт никеля в апреле подскочил более чем в шесть раз в годовом выражении - до 4,2 тысячи тонн, а его стоимость достигла 62 миллионов долларов против 16 миллионов годом ранее.
Одновременно выросли поставки меди - на треть в физическом и денежном выражении, до 20 тысяч тонн на 174 миллиона долларов. Наконец, продажи алюминия увеличились на 27% - до 120 тысяч тонн, а его стоимость составила 335 миллионов долларов против 230 миллионов годом ранее.