https://ria.ru/20240521/kislovodsk-1947588349.html

Более 10 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Кисловодска

Более 10 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Кисловодска - РИА Новости, 22.05.2024

Более 10 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Кисловодска

Более 10 тонн гуманитарной помощи в период майских праздников отправили для участников специальной военной операции из Кисловодска в Ставропольском крае,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-21T22:34

2024-05-21T22:34

2024-05-22T10:27

надежные люди

кисловодск

ставропольский край

сво

гуманитарная помощь

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ПЯТИГОРСК, 21 мая – РИА Новости. Более 10 тонн гуманитарной помощи в период майских праздников отправили для участников специальной военной операции из Кисловодска в Ставропольском крае, сообщил глава курорта Евгений Моисеев. "Более 10 тонн груза в период майских праздников отправили для бойцов СВО из Кисловодска... Отправили нашим защитникам всё, что просили и всё, что может пригодиться на передовой: бронежилеты, шлемы, маскировочные сети, много воды, специализированные рации, рабочие инструменты, обмундирование и продукты", – написал Моисеев в своем Telegram-канале. Он добавил, что большое количество товаров было собрано школами города, более 3 тысяч писем и открыток, "с теплом и душой" написанных учащимися Кисловодска. "Каждый в Кисловодске старается искренне и бескорыстно чем-то помочь землякам. И городской фонд, и волонтерские группы вносят огромный вклад в обеспечение бойцов на передовой всем необходимым во имя нашей единственной общей цели - победы", – подчеркнул Моисеев.

https://ria.ru/20240521/pomosch-1947489296.html

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Артем Смирнов

кисловодск, ставропольский край, сво, гуманитарная помощь