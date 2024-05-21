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Более 10 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Кисловодска - РИА Новости, 22.05.2024
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Надежные люди
 
22:34 21.05.2024 (обновлено: 10:27 22.05.2024)
https://ria.ru/20240521/kislovodsk-1947588349.html
Более 10 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Кисловодска
Более 10 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Кисловодска - РИА Новости, 22.05.2024
Более 10 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Кисловодска
Более 10 тонн гуманитарной помощи в период майских праздников отправили для участников специальной военной операции из Кисловодска в Ставропольском крае,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-21T22:34
2024-05-22T10:27
надежные люди
кисловодск
ставропольский край
сво
гуманитарная помощь
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ПЯТИГОРСК, 21 мая – РИА Новости. Более 10 тонн гуманитарной помощи в период майских праздников отправили для участников специальной военной операции из Кисловодска в Ставропольском крае, сообщил глава курорта Евгений Моисеев. "Более 10 тонн груза в период майских праздников отправили для бойцов СВО из Кисловодска... Отправили нашим защитникам всё, что просили и всё, что может пригодиться на передовой: бронежилеты, шлемы, маскировочные сети, много воды, специализированные рации, рабочие инструменты, обмундирование и продукты", – написал Моисеев в своем Telegram-канале. Он добавил, что большое количество товаров было собрано школами города, более 3 тысяч писем и открыток, "с теплом и душой" написанных учащимися Кисловодска. "Каждый в Кисловодске старается искренне и бескорыстно чем-то помочь землякам. И городской фонд, и волонтерские группы вносят огромный вклад в обеспечение бойцов на передовой всем необходимым во имя нашей единственной общей цели - победы", – подчеркнул Моисеев.
https://ria.ru/20240521/pomosch-1947489296.html
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кисловодск, ставропольский край, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Кисловодск, Ставропольский край, СВО, Гуманитарная помощь

Более 10 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Кисловодска

© Фото : Официальный портал Администрации КисловодскаБолее 10 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Кисловодска на майских праздниках
Более 10 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Кисловодска на майских праздниках - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Официальный портал Администрации Кисловодска
Более 10 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Кисловодска на майских праздниках
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 21 мая – РИА Новости. Более 10 тонн гуманитарной помощи в период майских праздников отправили для участников специальной военной операции из Кисловодска в Ставропольском крае, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.
"Более 10 тонн груза в период майских праздников отправили для бойцов СВО из Кисловодска... Отправили нашим защитникам всё, что просили и всё, что может пригодиться на передовой: бронежилеты, шлемы, маскировочные сети, много воды, специализированные рации, рабочие инструменты, обмундирование и продукты", – написал Моисеев в своем Telegram-канале.
Носилки, медикаменты и маскировочные сети отправили бойцам СВО из фонда Сочи
Носилки, медикаменты и маскировочные сети отправили бойцам СВО из Сочи
Вчера, 17:40
Он добавил, что большое количество товаров было собрано школами города, более 3 тысяч писем и открыток, "с теплом и душой" написанных учащимися Кисловодска.
"Каждый в Кисловодске старается искренне и бескорыстно чем-то помочь землякам. И городской фонд, и волонтерские группы вносят огромный вклад в обеспечение бойцов на передовой всем необходимым во имя нашей единственной общей цели - победы", – подчеркнул Моисеев.
 
Надежные людиКисловодскСтавропольский крайСВОГуманитарная помощь
 
 
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