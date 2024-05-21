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В ВСУ опасаются сдачи Харькова ради мира с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/kharkov-1947345243.html
В ВСУ опасаются сдачи Харькова ради мира с Россией, пишут СМИ
В ВСУ опасаются сдачи Харькова ради мира с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2024
В ВСУ опасаются сдачи Харькова ради мира с Россией, пишут СМИ
В ВСУ опасаются, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать Харьков для мирного соглашения с Россией, сообщает журнал Economist. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:19
2024-05-21T10:19
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В ВСУ опасаются, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать Харьков для мирного соглашения с Россией, сообщает журнал Economist. Как отмечает издание, многие солдаты в городе разгневаны из-за успехов российских сил в Харьковской области. Некоторые из них считают, что продвижение российских сил в регионе стало результатом некомпетентности или даже предательства со стороны украинских властей. "Также распространяются теории заговора о том, что политики в Киеве или Вашингтоне могут передать Харьков в преддверии ужасного мирного соглашения", - говорится в сообщении издания. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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россия, харьковская область, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
В ВСУ опасаются сдачи Харькова ради мира с Россией, пишут СМИ

Economist: в ВСУ боятся, что политики сдадут Харьков России ради заключения мира

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В ВСУ опасаются, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать Харьков для мирного соглашения с Россией, сообщает журнал Economist.
Как отмечает издание, многие солдаты в городе разгневаны из-за успехов российских сил в Харьковской области. Некоторые из них считают, что продвижение российских сил в регионе стало результатом некомпетентности или даже предательства со стороны украинских властей.
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"Также распространяются теории заговора о том, что политики в Киеве или Вашингтоне могут передать Харьков в преддверии ужасного мирного соглашения", - говорится в сообщении издания.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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