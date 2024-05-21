https://ria.ru/20240521/kharkov-1947345243.html

В ВСУ опасаются сдачи Харькова ради мира с Россией, пишут СМИ

В ВСУ опасаются сдачи Харькова ради мира с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2024

В ВСУ опасаются сдачи Харькова ради мира с Россией, пишут СМИ

В ВСУ опасаются, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать Харьков для мирного соглашения с Россией, сообщает журнал Economist. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:19

2024-05-21T10:19

2024-05-21T10:19

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В ВСУ опасаются, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать Харьков для мирного соглашения с Россией, сообщает журнал Economist. Как отмечает издание, многие солдаты в городе разгневаны из-за успехов российских сил в Харьковской области. Некоторые из них считают, что продвижение российских сил в регионе стало результатом некомпетентности или даже предательства со стороны украинских властей. "Также распространяются теории заговора о том, что политики в Киеве или Вашингтоне могут передать Харьков в преддверии ужасного мирного соглашения", - говорится в сообщении издания. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20240519/nuland-1947045616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, харьковская область, в мире, вооруженные силы украины, украина