В ВСУ опасаются сдачи Харькова ради мира с Россией, пишут СМИ
Economist: в ВСУ боятся, что политики сдадут Харьков России ради заключения мира
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В ВСУ опасаются, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать Харьков для мирного соглашения с Россией, сообщает журнал Economist.
Как отмечает издание, многие солдаты в городе разгневаны из-за успехов российских сил в Харьковской области. Некоторые из них считают, что продвижение российских сил в регионе стало результатом некомпетентности или даже предательства со стороны украинских властей.
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"Также распространяются теории заговора о том, что политики в Киеве или Вашингтоне могут передать Харьков в преддверии ужасного мирного соглашения", - говорится в сообщении издания.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
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