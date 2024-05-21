https://ria.ru/20240521/kharkov-1947326805.html

Мэр Харькова сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

Мэр Харькова сообщил о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 21.05.2024

Мэр Харькова сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во вторник о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T07:46

2024-05-21T07:46

2024-05-21T07:57

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во вторник о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва. Ранее во вторник градоначальник сообщал о взрыве в городе на фоне тревоги. По данным украинского министерства цифровой трансформации, в ряде регионов Украины звучит воздушная тревога, в том числе и в Харьковской области. "Относительно утреннего прилета – целью был объект транспортной инфраструктуры", - написал Терехов в своем Telegram-канале. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.

https://ria.ru/20240521/podpole-1947326373.html

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