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Мэр Харькова сообщил о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 21.05.2024
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07:46 21.05.2024 (обновлено: 07:57 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/kharkov-1947326805.html
Мэр Харькова сообщил о повреждении объекта инфраструктуры
Мэр Харькова сообщил о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 21.05.2024
Мэр Харькова сообщил о повреждении объекта инфраструктуры
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во вторник о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:46
2024-05-21T07:57
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
украина
харьковская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во вторник о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва. Ранее во вторник градоначальник сообщал о взрыве в городе на фоне тревоги. По данным украинского министерства цифровой трансформации, в ряде регионов Украины звучит воздушная тревога, в том числе и в Харьковской области. "Относительно утреннего прилета – целью был объект транспортной инфраструктуры", - написал Терехов в своем Telegram-канале. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.
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харьков, в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина, Харьковская область
Мэр Харькова сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

Мэр Харькова Терехов: в городе поврежден объект транспортной инфраструктуры

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во вторник о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва.
Ранее во вторник градоначальник сообщал о взрыве в городе на фоне тревоги. По данным украинского министерства цифровой трансформации, в ряде регионов Украины звучит воздушная тревога, в том числе и в Харьковской области.
"Относительно утреннего прилета – целью был объект транспортной инфраструктуры", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреУкраинаХарьковская область
 
 
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