https://ria.ru/20240521/kharkov-1947324846.html

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе - РИА Новости, 21.05.2024

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве, прозвучавшем в городе утром во вторник. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T07:07

2024-05-21T07:07

2024-05-21T07:07

специальная военная операция на украине

харьков

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_fd3342e082859b9620c72b0a847c7573.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве, прозвучавшем в городе утром во вторник. В Харьковской области объявлена воздушная тревога. "Утро в Харькове начинается со звука взрыва", - написал мэр в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240403/evakuatsiya-1937494462.html

харьков

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, харьковская область