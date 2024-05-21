https://ria.ru/20240521/kharkov-1947324846.html
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе - РИА Новости, 21.05.2024
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве, прозвучавшем в городе утром во вторник. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:07
2024-05-21T07:07
2024-05-21T07:07
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве, прозвучавшем в городе утром во вторник. В Харьковской области объявлена воздушная тревога. "Утро в Харькове начинается со звука взрыва", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги