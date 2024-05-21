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В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:16 21.05.2024 (обновлено: 07:17 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/kharkov-1947314333.html
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2024
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
Серия взрывов прозвучала в Харькове, а также в Одессе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T02:16
2024-05-21T07:17
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Харькове, а также в Одессе на фоне воздушной тревоги."В Харькове прозвучала серия взрывов", — сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале уточнил, что в городе прогремели два взрыва. Позднее, утром, он заявил об еще одном взрыве.О взрывах в своем Telegram-канале сообщил и мэр Одессы Геннадий Труханов.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240515/nikolaev-1946143223.html
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в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Харькове, а также в Одессе на фоне воздушной тревоги.
«
"В Харькове прозвучала серия взрывов", — сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале уточнил, что в городе прогремели два взрыва. Позднее, утром, он заявил об еще одном взрыве.
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О взрывах в своем Telegram-канале сообщил и мэр Одессы Геннадий Труханов.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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