https://ria.ru/20240521/kharkov-1947314333.html

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2024

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

Серия взрывов прозвучала в Харькове, а также в Одессе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T02:16

2024-05-21T02:16

2024-05-21T07:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Харькове, а также в Одессе на фоне воздушной тревоги."В Харькове прозвучала серия взрывов", — сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале уточнил, что в городе прогремели два взрыва. Позднее, утром, он заявил об еще одном взрыве.О взрывах в своем Telegram-канале сообщил и мэр Одессы Геннадий Труханов.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240515/nikolaev-1946143223.html

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харьков

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в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины