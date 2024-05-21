https://ria.ru/20240521/khamas-1947406140.html

В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит операцию в секторе Газа

В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит операцию в секторе Газа - РИА Новости, 21.05.2024

В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит операцию в секторе Газа

Израиль продолжит действовать в секторе Газе до полного уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС, несмотря на возможное решение Международного... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:53

2024-05-21T13:53

2024-05-21T18:23

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

исмаил хания

хамас

международный уголовный суд

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Израиль продолжит действовать в секторе Газе до полного уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС, несмотря на возможное решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман. "Израиль категорически отвергает обвинения этого органа, считает их абсурдными, ставящими нападавших и жертв нападения в одну линию. Мы продолжаем военную операцию в Газе до полного уничтожения власти ХАМАС в анклаве", - заявил Гендельман. В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Нетаньяху позднее назвал "дерзостью" и "новым антисемитизмом" решение прокурора МУС поместить на одну скамью израильских лидеров и "подлых убийц" из ХАМАС.

https://ria.ru/20240521/antonov-1947318287.html

https://ria.ru/20240520/prokuror-1947307787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году