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В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит операцию в секторе Газа - РИА Новости, 21.05.2024
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13:53 21.05.2024 (обновлено: 18:23 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/khamas-1947406140.html
В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит операцию в секторе Газа
В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит операцию в секторе Газа - РИА Новости, 21.05.2024
В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит операцию в секторе Газа
Израиль продолжит действовать в секторе Газе до полного уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС, несмотря на возможное решение Международного... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:53
2024-05-21T18:23
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
исмаил хания
хамас
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Израиль продолжит действовать в секторе Газе до полного уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС, несмотря на возможное решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман. "Израиль категорически отвергает обвинения этого органа, считает их абсурдными, ставящими нападавших и жертв нападения в одну линию. Мы продолжаем военную операцию в Газе до полного уничтожения власти ХАМАС в анклаве", - заявил Гендельман. В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Нетаньяху позднее назвал "дерзостью" и "новым антисемитизмом" решение прокурора МУС поместить на одну скамью израильских лидеров и "подлых убийц" из ХАМАС.
https://ria.ru/20240521/antonov-1947318287.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, ХАМАС, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит операцию в секторе Газа

Советник офиса Нетаньяху: операция в Газе продолжится до уничтожения ХАМАС

© AP Photo / Francisco SecoИзраильские военнослужащие на границе с сектором Газа
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Израиль продолжит действовать в секторе Газе до полного уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС, несмотря на возможное решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Израиль категорически отвергает обвинения этого органа, считает их абсурдными, ставящими нападавших и жертв нападения в одну линию. Мы продолжаем военную операцию в Газе до полного уничтожения власти ХАМАС в анклаве", - заявил Гендельман.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок решений МУС по России и Израилю
Вчера, 04:25
В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
Нетаньяху позднее назвал "дерзостью" и "новым антисемитизмом" решение прокурора МУС поместить на одну скамью израильских лидеров и "подлых убийц" из ХАМАС.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В МУС отвергли обвинения Израиля в антисемитизме
20 мая, 23:53
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияХАМАСМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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