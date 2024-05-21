В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит операцию в секторе Газа
Советник офиса Нетаньяху: операция в Газе продолжится до уничтожения ХАМАС
© AP Photo / Francisco SecoИзраильские военнослужащие на границе с сектором Газа
© AP Photo / Francisco Seco
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Израиль продолжит действовать в секторе Газе до полного уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС, несмотря на возможное решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Израиль категорически отвергает обвинения этого органа, считает их абсурдными, ставящими нападавших и жертв нападения в одну линию. Мы продолжаем военную операцию в Газе до полного уничтожения власти ХАМАС в анклаве", - заявил Гендельман.
В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
Нетаньяху позднее назвал "дерзостью" и "новым антисемитизмом" решение прокурора МУС поместить на одну скамью израильских лидеров и "подлых убийц" из ХАМАС.
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20 мая, 23:53