https://ria.ru/20240521/kasperskiy-1947495567.html

Касперский назвал условие снижения уровня кибербезопасности в США

Касперский назвал условие снижения уровня кибербезопасности в США - РИА Новости, 21.05.2024

Касперский назвал условие снижения уровня кибербезопасности в США

Общий уровень кибербезопасности в США снизится в случае ухода с этого рынка "Лаборатории Касперского", такое мнение высказал РИА Новости глава компании Евгений... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:02

2024-05-21T18:02

2024-05-21T18:02

технологии

сша

северная америка

евгений касперский

лаборатория касперского

интерпол

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Общий уровень кибербезопасности в США снизится в случае ухода с этого рынка "Лаборатории Касперского", такое мнение высказал РИА Новости глава компании Евгений Касперский. "Думаю, общий уровень кибербезопасности в Северной Америке снизится без нашего присутствия", - сообщил Касперский в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Он объяснил, что международное присутствие позволяет компании видеть телеметрию и реагировать на атаки, которые происходят в регионе, в том числе в Штатах. "Это работает так: мы ловим новые зловреды и тут же делимся тем, что поймали, с нашими локальными и международными коллегами. На уровне технарей идет постоянный обмен. Мы меняемся с ними, а они - с нами. Это непрерывный процесс. При этом мы ловим больше", - рассказал глава компании. Как сообщал в апреле CNN со ссылкой на источники, администрация США намерена запретить американским гражданам и частным компаниям использовать любое ПО, созданное "Лабораторией Касперского", из соображений национальной безопасности. Телеканал отмечал, что этот запрет будет иметь "беспрецедентный характер". При этом ранее в мае "Лаборатория Касперского" провела серию экспертных онлайн-тренингов по кибербезопасности для сотрудников Интерпола. Тренинги были нацелены на совершенствование их компетенций в области обнаружения сложных угроз, реверс-инжиниринга, реагирования на инциденты. В компании тогда рассказали, что эксперты проводят тренинги для сотрудников правоохранительных органов Интерпола с 2019 года. За это время их было проведено более десяти, при этом обучение продолжится и в 2024 году. Министерство внутренней безопасности США в 2017 году запретило использовать ПО "Лаборатории Касперского" в федеральных органах власти из-за подозрений в связях компании с российскими спецслужбами. А в марте 2022 года федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны и народа.

https://ria.ru/20230924/khakery-1898281929.html

https://ria.ru/20240521/kasperskiy-1947494309.html

https://ria.ru/20240410/kasperskiy-1938972009.html

сша

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технологии, сша, северная америка, евгений касперский, лаборатория касперского, интерпол