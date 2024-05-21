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Касперский прокомментировал угрозу новых санкций со стороны США - РИА Новости, 21.05.2024
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17:57 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/kasperskiy-1947494309.html
Касперский прокомментировал угрозу новых санкций со стороны США
Касперский прокомментировал угрозу новых санкций со стороны США - РИА Новости, 21.05.2024
Касперский прокомментировал угрозу новых санкций со стороны США
Новые санкции США против "Лаборатории Касперского" - это пока только слухи, они не отражаются на текущих бизнес-процессах, к тому же для компании это далеко не... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:57
2024-05-21T17:57
экономика
технологии
сша
евгений касперский
лаборатория касперского
санкции в отношении россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Новые санкции США против "Лаборатории Касперского" - это пока только слухи, они не отражаются на текущих бизнес-процессах, к тому же для компании это далеко не самый главный рынок, заявил РИА Новости глава компании Евгений Касперский в кулуарах IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Как сообщал в апреле CNN со ссылкой на источники, администрация США намерена запретить американским гражданам и частным компаниям использовать любое ПО, созданное "Лабораторией Касперского", из соображений национальной безопасности. Телеканал отмечал, что этот запрет будет иметь "беспрецедентный характер". "Сейчас это только слухи, они не отражаются на текущих бизнес-процессах. У нас не очень большой процент клиентов в США, это далеко не самый главный рынок. Однако нам важно присутствие в каждом регионе, и мы активно работаем для того, чтобы такого не произошло", - заявил Касперский, комментируя возможный запрет на использование ПО компании для граждан США. В 2017 году министерство внутренней безопасности США запретило использовать ПО "Лаборатории Касперского" в федеральных органах власти из-за подозрений в связях компании с российскими спецслужбами. А в марте 2022 года федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны и народа. При этом летом 2023 года Касперский рассказывал, что компания по-прежнему работает в США и Европе, клиенты из этих регионов составляют значительную долю среди заказчиков. В будущем компания ожидает восстановления спроса на свои продукты в США и Европе.
https://ria.ru/20240124/moshenniki-1923109362.html
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экономика, технологии, сша, евгений касперский, лаборатория касперского, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, США, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского, Санкции в отношении России
Касперский прокомментировал угрозу новых санкций со стороны США

Касперский: угроза новых санкций США не отражается на бизнес-процессах

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский
Генеральный директор АО Лаборатория Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Генеральный директор АО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Новые санкции США против "Лаборатории Касперского" - это пока только слухи, они не отражаются на текущих бизнес-процессах, к тому же для компании это далеко не самый главный рынок, заявил РИА Новости глава компании Евгений Касперский в кулуарах IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Как сообщал в апреле CNN со ссылкой на источники, администрация США намерена запретить американским гражданам и частным компаниям использовать любое ПО, созданное "Лабораторией Касперского", из соображений национальной безопасности. Телеканал отмечал, что этот запрет будет иметь "беспрецедентный характер".
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"Сейчас это только слухи, они не отражаются на текущих бизнес-процессах. У нас не очень большой процент клиентов в США, это далеко не самый главный рынок. Однако нам важно присутствие в каждом регионе, и мы активно работаем для того, чтобы такого не произошло", - заявил Касперский, комментируя возможный запрет на использование ПО компании для граждан США.
В 2017 году министерство внутренней безопасности США запретило использовать ПО "Лаборатории Касперского" в федеральных органах власти из-за подозрений в связях компании с российскими спецслужбами. А в марте 2022 года федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны и народа.
При этом летом 2023 года Касперский рассказывал, что компания по-прежнему работает в США и Европе, клиенты из этих регионов составляют значительную долю среди заказчиков. В будущем компания ожидает восстановления спроса на свои продукты в США и Европе.
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ЭкономикаТехнологииСШАЕвгений КасперскийЛаборатория КасперскогоСанкции в отношении России
 
 
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